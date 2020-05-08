В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам

По действующим в настоящее время правилам, введённым в связи с эпидемией коронавируса, мероприятие проходило с ограниченным числом участников. В посольстве РФ пояснили, что из-за этого не стали рассылать приглашения на мероприятие - к мемориалу пришли те, кто решил сделать это в инициативном порядке. С учетом многочисленных представителей прессы соблюсти "потолок" в 50 человек не удалось, тем не менее мероприятие прошло без инцидентов, участники соблюдали дистанцию.