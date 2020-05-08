В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, а также главы дипмиссий Армении и Молдавии Ашот Смбатян и Олег Серебрян, бургомистр Михаэль Мюллер, президент палаты депутатов Берлина Ральф Виланд возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония по традиции прошла рано утром 8 мая, в День освобождения Европы от национал-социализма.
По действующим в настоящее время правилам, введённым в связи с эпидемией коронавируса, мероприятие проходило с ограниченным числом участников. В посольстве РФ пояснили, что из-за этого не стали рассылать приглашения на мероприятие - к мемориалу пришли те, кто решил сделать это в инициативном порядке. С учетом многочисленных представителей прессы соблюсти "потолок" в 50 человек не удалось, тем не менее мероприятие прошло без инцидентов, участники соблюдали дистанцию.
"В каждой советской фамилии чтят эту дату, этот день является частью нашего генетического кода. Красная армия была многонациональной армией, в ней были представлены различные национальности, народы и народности. Мы боролись вместе. Многие покоятся здесь в Германии в общих могилах и захоронениях, здесь есть более 4 тысяч могил и мемориалов, 800 тысяч советских граждан погребены там. Пользуясь этой возможностью, хочу поблагодарить немецких коллег и германские органы власти за уход за этими могилами", - заявил журналистам Нечаев.
Отвечая на вопрос немецкого журналиста, почему бывшие советские страны не отмечают праздник вместе, посол отметил, что Россия это делает, в частности, он указал на присутствие представителей посольств бывших стран СССР. Он подчеркнул, что сегодняшние мероприятия - лишь часть праздничных и памятных мероприятий и 9 мая планируются другие.
Посольство Украины решило возложить венки отдельно. Украинские дипломаты начали свою церемонию через час после российских коллег.
Открытый 11 ноября 1945 года мемориал Тиргартен был создан скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалем, а также архитектором Николаем Сергиевским. По обе стороны главного входа на постаментах стоят два советских танка Т-34. Во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года эти танки одними из первых вошли в город. Позади танков установлены две пушки, своими залпами провозгласившие окончание битвы за Берлин.
Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно кладбищем, здесь захоронены около двух тысяч военнослужащих.