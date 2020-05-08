В МЧС предупредили о засухе в российских регионах

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Для ряда южных регионов в Центральной России существует опасность формирования засухи, заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
По его словам, в ведомстве также ожидают увеличения смерчей, ливней, градов и шквалов.
"Это связано с повышением температуры воздуха и влажности", — объяснил Чуприян.
Кроме того, чиновник отметил рост числа территорий, подверженных воздействию подобных процессов.
"Традиционно с мая по август смерчи наблюдаются в средней полосе России, до Урала, особенно подвержены подобным явлениям побережья Черного и Каспийского морей. Но в последние годы единичные случаи зафиксированы как на севере европейской части России, так и в регионах Сибири", — сказал он.
Ранее засухи в отдельных частях страны прогнозировали и в Гидрометцентре.
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