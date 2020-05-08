В МЧС предупредили о засухе в российских регионах

По его словам, в ведомстве также ожидают увеличения смерчей, ливней, градов и шквалов.

"Традиционно с мая по август смерчи наблюдаются в средней полосе России, до Урала, особенно подвержены подобным явлениям побережья Черного и Каспийского морей. Но в последние годы единичные случаи зафиксированы как на севере европейской части России, так и в регионах Сибири", — сказал он.