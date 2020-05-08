Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T12:23
https://ria.ru/20200508/1571139600.html
В МЧС предупредили о засухе в российских регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/152626/24/1526262434_0:66:1280:786_1036x0_80_0_0_a9a1c48fc9757b5266c859c00dbd7b89.jpg
РИА Новости

В МЧС предупредили о засухе в российских регионах

09:47 08.05.2020 (обновлено: 12:23 08.05.2020)
9036
CC0 / daeron / ЗасухаЗасуха
Засуха
CC0 / daeron / Засуха
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Для ряда южных регионов в Центральной России существует опасность формирования засухи, заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
По его словам, в ведомстве также ожидают увеличения смерчей, ливней, градов и шквалов.

"Это связано с повышением температуры воздуха и влажности", — объяснил Чуприян.

Кроме того, чиновник отметил рост числа территорий, подверженных воздействию подобных процессов.
"Традиционно с мая по август смерчи наблюдаются в средней полосе России, до Урала, особенно подвержены подобным явлениям побережья Черного и Каспийского морей. Но в последние годы единичные случаи зафиксированы как на севере европейской части России, так и в регионах Сибири", — сказал он.
Ранее засухи в отдельных частях страны прогнозировали и в Гидрометцентре.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
26 февраля, 12:09
Вильфанд предсказал более частые засухи на юге России
55713641
Обсудить 1
Александр ЧуприянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
Тяжелые дождевые облака над аграрными полями в Новоселовском районе Красноярского края
Выпавшие на юге России осадки могут снизить риск засухи в регионе
Дети сидят на броне самоходной артиллерийской установки в освобожденной Праге
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Курс доллара упал ниже 74 рублей
Рига
Почему Латвия может себе позволить игнорировать реальность
Здание Тверского суда Москвы
"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
Вечный огонь
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Лента новостейМолния