В Аргентине вывозной рейс ждут 170 россиян

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая – РИА Новости. Вывозной рейс из Аргентины ожидают 170 россиян, среди них есть люди с хроническими заболеваниями, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

"Всего около 170 человек обратились за помощью. Туристы по-прежнему ждут, что в какой-то момент будет организован вывозной рейс", — сказал он.

Посольство оказывает россиянам посильную поддержку: развозит нуждающимся продукты, теплые вещи, детскую одежду, одной семье отремонтировали холодильник.

"Но с приближением зимнего сезона наших возможностей будет не хватать. Среди туристов есть и люди с хроническими заболеваниями, включая онкологию, поэтому долгое пребывание здесь без возможности принимать привычные в России лекарства — тоже большая проблема. Тут есть аналоги, но не у всех лекарств", — сказал Феоктистов, добавив, что нуждаются не все туристы, некоторые сами готовы помогать.

Информации о том, когда будет вывозной рейс, пока нет, этот вопрос решается в Москве, отметил он. "Насколько мы знаем, пока никто не заболел коронавирусом. И это еще один аргумент в пользу вывозного рейса: если вывозить сейчас, то мы почти уверены, что среди туристов нет заболевших. Но с приближением зимнего периода, когда обостряются респираторные заболевания, такой риск повышается, и повышается риск завоза болезни в Россию", — добавил посол.