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Туризм
2020-05-08T11:12
https://ria.ru/20200508/1571139228.html
В Аргентине вывозной рейс ждут 170 россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1036x0_80_0_0_0777e834e568ce0d7961da00f72f1da8.jpg
РИА Новости

В Аргентине вывозной рейс ждут 170 россиян

11:12 08.05.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая – РИА Новости. Вывозной рейс из Аргентины ожидают 170 россиян, среди них есть люди с хроническими заболеваниями, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
"Всего около 170 человек обратились за помощью. Туристы по-прежнему ждут, что в какой-то момент будет организован вывозной рейс", — сказал он.
Посольство оказывает россиянам посильную поддержку: развозит нуждающимся продукты, теплые вещи, детскую одежду, одной семье отремонтировали холодильник.
"Но с приближением зимнего сезона наших возможностей будет не хватать. Среди туристов есть и люди с хроническими заболеваниями, включая онкологию, поэтому долгое пребывание здесь без возможности принимать привычные в России лекарства — тоже большая проблема. Тут есть аналоги, но не у всех лекарств", — сказал Феоктистов, добавив, что нуждаются не все туристы, некоторые сами готовы помогать.
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Информации о том, когда будет вывозной рейс, пока нет, этот вопрос решается в Москве, отметил он. "Насколько мы знаем, пока никто не заболел коронавирусом. И это еще один аргумент в пользу вывозного рейса: если вывозить сейчас, то мы почти уверены, что среди туристов нет заболевших. Но с приближением зимнего периода, когда обостряются респираторные заболевания, такой риск повышается, и повышается риск завоза болезни в Россию", — добавил посол.
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Тотальный карантин в Аргентине продлен до 10 мая и, скорее всего, продолжится и дальше. Застрявшие россияне разбросаны по разным провинциям. Тут есть и опытные путешественники и те, кто любит передвигаться автостопом, на велосипеде, с палаткой и рюкзаком, те, кто просто приехали посмотреть знаменитую Патагонию и пожить в Буэнос-Айресе и те, кто приехал реализовать творческий проект, есть те, кто приехал повидать родных, а некоторые добрались сюда, чтобы тут родился новый член семьи.
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