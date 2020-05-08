Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.
Он указал на то, что за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых. По его мнению, это подтверждается тем, что число госпитализированных не увеличивается, а пациентов на стационарном лечении в больницах становится меньше по сравнению с показателями двухнедельной давности.
"Вполне возможен сценарий без взрывного пика", — заявил специалист в комментарии РБК.
Он также отметил, что количество выявленных больных растет в основном за счет бессимптомных и легких форм.
По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, ключевым является момент, когда число выздоровевших начнет превышать число заболевших. Он выразил надежду на то, что такая ситуация будет уже в конце мая — начале июня.
В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.