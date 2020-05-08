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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:01
https://ria.ru/20200508/1571139086.html
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983895_0:342:3032:2048_1036x0_80_0_0_853b21c6ece93f219f4a4f466f0f9643.jpg
РИА Новости

Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России

09:36 08.05.2020 (обновлено: 13:01 08.05.2020)
265709
© РИА Новости / Илья ПиталевБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.
Он указал на то, что за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых. По его мнению, это подтверждается тем, что число госпитализированных не увеличивается, а пациентов на стационарном лечении в больницах становится меньше по сравнению с показателями двухнедельной давности.
"Вполне возможен сценарий без взрывного пика", — заявил специалист в комментарии РБК.
Он также отметил, что количество выявленных больных растет в основном за счет бессимптомных и легких форм.
По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова, ключевым является момент, когда число выздоровевших начнет превышать число заболевших. Он выразил надежду на то, что такая ситуация будет уже в конце мая — начале июня.
В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновВалерий БезносенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
Популярные комментарии
Если рост заболевания связан с количеством тестирования, значит для снижения количества заболевших нужно снизить количество проводимых тестов. Я правильно понял логику специалистов?
8 мая, 09:42
sizif8
1997720448
Тут логика одна - укрепить систему. Тотальный контроль! Все диктатуры прошлого, всего лишь эксперименты. Реализуются технологии мирового господства в одном лице. Не за горами его появление.
8 мая, 09:51
Юрий Palaznik
181527674
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