Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России

Он указал на то, что за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых. По его мнению, это подтверждается тем, что число госпитализированных не увеличивается, а пациентов на стационарном лечении в больницах становится меньше по сравнению с показателями двухнедельной давности.