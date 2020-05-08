Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T09:34
https://ria.ru/20200508/1571139019.html
Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
https://cdn21.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1036x0_80_0_0_98fbabffe5c3cd1bf0c6d808eba59e77.jpg
РИА Новости

Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять

09:34 08.05.2020
373
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, житель Кишинева Анатолий Кондырев сообщил РИА Новости, что о Победе он узнал 2 мая 1945 года, когда в Берлине немцы внезапно перестали стрелять, радисты подтвердили, что столица Германии сдалась.
Кондырев попал на фронт в 1944 году в 19 лет после окончания военного училища, был ракетчиком, участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина. Награжден многочисленными медалями и Орденом Отечественной войны второй степени. После войны приехал в Кишинев, где стал заслуженным врачом.
"О Победе я узнал, когда перестали стрелять. Когда мы были в Берлине, было очень сложно даже выйти из убежища, почти невозможно, немцы нас обстреливали, а потом утром 2 мая вдруг стало тихо, спокойно, никто не стреляет. Потом радисты сказали, что Берлин сдался, война закончилась", - вспоминает Кондырев.
В День Победы, 9 мая, его в Берлине уже не было, отправили в другой город, солдаты два дня отмечали окончание войны.
"Девятого мая я еще находился в Германии, в Кенигс-Вустерхаузе, есть такой городок под Берлином, там я уже в боях не участвовал. Нам сначала надо было оборудовать себе ночлег, потом и мы отмечали, пели. И на второй день тоже праздновали", - вспоминает ветеран.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
7 мая, 06:47Распространение нового коронавируса
В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя женщина-ветеран
1900001
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыКишиневВаршаваБерлин (город)Общество - ВидеоВ мире
Рекомендуем
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал разобраться с делом об убийстве белыми афроамериканца
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
Адольф Гитлер
Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР
На месте крушения самолета МиГ-29 ВВС Индии в штате Пенджаб. Фотография очевидца
Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к австрийцам с посланием
Сбор пожертвований на ремонт храма
Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
Кигали, Руанда
Число жертв паводка в Руанде достигло 72
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
В Ярославской области 9 мая пройдут концерты под окнами ветеранов
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Лента новостейМолния