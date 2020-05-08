Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять

"О Победе я узнал, когда перестали стрелять. Когда мы были в Берлине, было очень сложно даже выйти из убежища, почти невозможно, немцы нас обстреливали, а потом утром 2 мая вдруг стало тихо, спокойно, никто не стреляет. Потом радисты сказали, что Берлин сдался, война закончилась", - вспоминает Кондырев.

В День Победы, 9 мая, его в Берлине уже не было, отправили в другой город, солдаты два дня отмечали окончание войны.

"Девятого мая я еще находился в Германии, в Кенигс-Вустерхаузе, есть такой городок под Берлином, там я уже в боях не участвовал. Нам сначала надо было оборудовать себе ночлег, потом и мы отмечали, пели. И на второй день тоже праздновали", - вспоминает ветеран.