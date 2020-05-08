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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:34
https://ria.ru/20200508/1571138961.html
В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски

09:33 08.05.2020 (обновлено: 09:34 08.05.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В Подмосковье с 12 мая в киосках, на автовокзалах, автостанциях, остановочных пунктах начнут продавать маски, респираторы и перчатки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Андрей Воробьев (губернатор) подписал постановление, продляющее срок действия ограничений в Подмосковье до 31 мая включительно... с 12 мая в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах можно будет продавать маски, респираторы и перчатки", - говорится в сообщении.
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Ранее Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после – обязательный.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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