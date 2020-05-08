В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В Подмосковье с 12 мая в киосках, на автовокзалах, автостанциях, остановочных пунктах начнут продавать маски, респираторы и перчатки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Андрей Воробьев (губернатор) подписал постановление, продляющее срок действия ограничений в Подмосковье до 31 мая включительно... с 12 мая в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах можно будет продавать маски, респираторы и перчатки", - говорится в сообщении.
Ранее Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после – обязательный.
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