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2020-05-08T09:33
https://ria.ru/20200508/1571138933.html
Число жертв паводка в Руанде достигло 72
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РИА Новости

Число жертв паводка в Руанде достигло 72

09:33 08.05.2020
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CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucksКигали, Руанда
Кигали, Руанда
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / No trucks
Кигали, Руанда. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По меньшей мере 72 человека погибли в результате паводка, вызванного проливными дождями в Руанде, сообщает местное министерство по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Накануне сообщалось, что жертвами стихии стали 55 человек, напор воды разрушил 91 дом.
"Дожди, лившие в ночь с 6 на 7 мая, унесли жизни 72 человек", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Власти добавили, что по данным местных синоптиков, вплоть до 10 мая в столичном регионе Кигали, в Северной провинции и в ряде других районов страны ожидаются сильные ливни.
Стихийные бедствия не являются редкостью для Руанды, как и для многих африканских стран. Так, в декабре 2019 года из-за сильных дождей погибли 12 человек, а в 2018 году страна вошла в десятку государств, наиболее пострадавших от природных катастроф наряду с Кенией, Индией, Мадагаскаром и другими.
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