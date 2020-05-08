Число жертв паводка в Руанде достигло 72

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По меньшей мере 72 человека погибли в результате паводка, вызванного проливными дождями в Руанде, сообщает местное министерство по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Накануне сообщалось, что жертвами стихии стали 55 человек, напор воды разрушил 91 дом.
"Дожди, лившие в ночь с 6 на 7 мая, унесли жизни 72 человек", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Власти добавили, что по данным местных синоптиков, вплоть до 10 мая в столичном регионе Кигали, в Северной провинции и в ряде других районов страны ожидаются сильные ливни.
Стихийные бедствия не являются редкостью для Руанды, как и для многих африканских стран. Так, в декабре 2019 года из-за сильных дождей погибли 12 человек, а в 2018 году страна вошла в десятку государств, наиболее пострадавших от природных катастроф наряду с Кенией, Индией, Мадагаскаром и другими.