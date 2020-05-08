Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.