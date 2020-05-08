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2020-05-08T09:38
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Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
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РИА Новости

Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир

09:34 08.05.2020 (обновлено: 09:38 08.05.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль в День памяти и примирения призвал украинцев склонить головы в уважении к тем, кто отдал жизнь за мир для будущих поколений и призвал не забывать, как легко потерять мир и как трудно его вернуть.
"В этот день - памяти и примирения - Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны. Я призываю всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. Будем достойными их памяти, давайте всегда помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться. Никогда снова", - написал Шмыгаль в Telegram.
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что память о тех, кто погиб во Второй мировой войне, будет служить залогом, чтобы подобная трагедия не повторилась.
"Никогда снова. Эти два простых слова мы должны запомнить на всю жизнь, как символ величайшей трагедии 20-го века. Во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец. Пожалуй, нет ни одной украинской семьи, которая не пострадала от нацизма. Сегодня мы чтим память всех, кто приближал победу над нацизмом. Всех, кто освобождал Украину от нацистской оккупации. Всех, кто стал жертвой нацизма. Верю, что наша память о них будет служить залогом того, что подобная трагедия больше не повторится в мировой истории. Никогда снова!" - написал Ермак на своей странице в Facebook.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
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Денис ШмыгальАндрей ЕрмакВторая мировая война (1939-1945)УкраинаВ мире
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