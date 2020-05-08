Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-08T11:16
https://ria.ru/20200508/1571138832.html
Выяснилось, когда российские туристы смогут посетить Италию
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/06/1555660659_0:196:3092:1935_1036x0_80_0_0_899f9ecbfd33cf0de73fa5c8d281b0fe.jpg
РИА Новости

Выяснилось, когда российские туристы смогут посетить Италию

10:59 08.05.2020 (обновлено: 11:16 08.05.2020)
12169
© Depositphotos / wulwaisПляж в Римини
Пляж в Римини
© Depositphotos / wulwais
ГЕНУЯ, 8 мая – РИА Новости. Российские туристы вряд ли смогут посетить итальянские пляжные курорты в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости президент итальянской Ассоциации пляжных туристических предпринимателей Фабрицио Ликордари.
"Вне всякого сомнения, в этом году у нас будет в основном внутренний туризм… Российские туристы очень любят посещать Италию, но, к сожалению, вполне вероятно, что россиянам придется оставаться на родине и воздерживаться от поездок в течение года. Это очень прискорбно для нас, потому что у нас прекрасные дружеские отношения с русскими. Уже на протяжении многих лет посещаемость Италии российскими туристами очень высока", — заявил Ликордари.
Он отметил, что пока остается неизвестным, откроются ли границы в ближайшее время, и какие меры будет предпринимать государство по отношению к иностранным туристам, если это все же произойдет.
"Хотелось бы, чтобы в России ситуация улучшилась с наступлением теплого сезона, жары, чтобы они также могли вернуться к путешествиям. Но я все еще считаю, что в этом сезоне это будет трудно не только для россиян, но и для немцев и многих других туристов из северной Европы", — добавил Ликордари.
Девушки в поле с лавандой
Вчера, 08:00Туризм
Крымские "бесстыдницы" и реликтовые тисы. Что еще растет на полуострове
Он также сказал, что итальянские пляжи намерены открыться в этом сезоне, для этого они отправили правительству запрос с просьбой предоставить инструкции по обеспечению их работы в условиях коронавируса. В частности, новые меры безопасности должны будут включать обеспечение дистанции между посетителями.
Барбекю
6 мая, 08:00Туризм
Огонь и много мяса. А что еще вы знаете о блюдах на мангале?
С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Пляжи однако к настоящему времени остаются закрытыми.
Жанна Бадоева на фотосессии в Италии
31 мая 2019, 08:00Туризм
Жанна Бадоева о том, чем поражает Якутия и каков на вкус крокодил
Согласно последним официальным данным, обнародованным в среду вечером службой гражданской обороны, на Апеннинах зафиксированы 214 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 93 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 29 тысяч человек. Число госпитализированных больных стабильно снижается с 4 апреля.
Певица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Меридианы Тихого во Владивостоке
29 апреля, 08:00Туризм
Мариам Мерабова — о самоизоляции, романтике в Риме и мечтах об Армении
114010011
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмИталия
Рекомендуем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Эмблема на форме сотрудника полиции
Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
Туристы в травертинах в Памуккале
В Турции рассказали, когда ждут возвращения российских туристов
Тяжелые дождевые облака над аграрными полями в Новоселовском районе Красноярского края
Выпавшие на юге России осадки могут снизить риск засухи в регионе
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Президент РФ Владимир Путин
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Архив
Источник сообщил о COVID-19 у протоиерея Димитрия Смирнова
Женщина с детьми
Пенсионный фонд упростил получение выплаты на детей до трех лет
Люди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер
Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Лента новостейМолния