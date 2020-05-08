Выяснилось, когда российские туристы смогут посетить Италию

ГЕНУЯ, 8 мая – РИА Новости. Российские туристы вряд ли смогут посетить итальянские пляжные курорты в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости президент итальянской Ассоциации пляжных туристических предпринимателей Фабрицио Ликордари.

"Вне всякого сомнения, в этом году у нас будет в основном внутренний туризм… Российские туристы очень любят посещать Италию, но, к сожалению, вполне вероятно, что россиянам придется оставаться на родине и воздерживаться от поездок в течение года. Это очень прискорбно для нас, потому что у нас прекрасные дружеские отношения с русскими. Уже на протяжении многих лет посещаемость Италии российскими туристами очень высока", — заявил Ликордари.

Он отметил, что пока остается неизвестным, откроются ли границы в ближайшее время, и какие меры будет предпринимать государство по отношению к иностранным туристам, если это все же произойдет.

"Хотелось бы, чтобы в России ситуация улучшилась с наступлением теплого сезона, жары, чтобы они также могли вернуться к путешествиям. Но я все еще считаю, что в этом сезоне это будет трудно не только для россиян, но и для немцев и многих других туристов из северной Европы", — добавил Ликордари.

Он также сказал, что итальянские пляжи намерены открыться в этом сезоне, для этого они отправили правительству запрос с просьбой предоставить инструкции по обеспечению их работы в условиях коронавируса. В частности, новые меры безопасности должны будут включать обеспечение дистанции между посетителями.

С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Пляжи однако к настоящему времени остаются закрытыми.