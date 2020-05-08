Выяснилось, когда российские туристы смогут посетить Италию

ГЕНУЯ, 8 мая – РИА Новости. Российские туристы вряд ли смогут посетить итальянские пляжные курорты в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, заявил РИА Новости президент итальянской Ассоциации пляжных туристических предпринимателей Фабрицио Ликордари.
"Вне всякого сомнения, в этом году у нас будет в основном внутренний туризм… Российские туристы очень любят посещать Италию, но, к сожалению, вполне вероятно, что россиянам придется оставаться на родине и воздерживаться от поездок в течение года. Это очень прискорбно для нас, потому что у нас прекрасные дружеские отношения с русскими. Уже на протяжении многих лет посещаемость Италии российскими туристами очень высока", — заявил Ликордари.
Он отметил, что пока остается неизвестным, откроются ли границы в ближайшее время, и какие меры будет предпринимать государство по отношению к иностранным туристам, если это все же произойдет.
"Хотелось бы, чтобы в России ситуация улучшилась с наступлением теплого сезона, жары, чтобы они также могли вернуться к путешествиям. Но я все еще считаю, что в этом сезоне это будет трудно не только для россиян, но и для немцев и многих других туристов из северной Европы", — добавил Ликордари.
Он также сказал, что итальянские пляжи намерены открыться в этом сезоне, для этого они отправили правительству запрос с просьбой предоставить инструкции по обеспечению их работы в условиях коронавируса. В частности, новые меры безопасности должны будут включать обеспечение дистанции между посетителями.
С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Пляжи однако к настоящему времени остаются закрытыми.
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Согласно последним официальным данным, обнародованным в среду вечером службой гражданской обороны, на Апеннинах зафиксированы 214 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 93 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 29 тысяч человек. Число госпитализированных больных стабильно снижается с 4 апреля.