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2020-05-08T09:31
https://ria.ru/20200508/1571138757.html
Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
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РИА Новости

Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков

09:31 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной разработать рекомендации для страховщиков по перерасчету стоимости ОСАГО перевозчиков за период приостановки их работы вследствие коронавируса.
Как сообщает пресс-служба фракции, соответствующее обращение Неверов направил Набиуллиной по итогам совещания с представителями малого и среднего бизнеса Смоленской области.
"Неверов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением дать рекомендации участникам страхового рынка по перерасчету стоимости ОСАГО и страхования гражданской ответственности перевозчиков за неиспользованный из-за фактической остановки деятельности в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции период", - говорится в сообщении.
По словам Неверова, "это не только справедливо, но и помогло бы предпринимателям в сфере транспорта в период восстановления после снятия ограничительных мер".
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Сообщается, что другие предложения смоленских предпринимателей, а их поступило по итогам онлайн-совещания более 70, были направлены члену президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, а также руководителю комиссии Думы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову.
"Это предложения о расширении списка поддерживаемых отраслей, значительным налоговым послаблениям, отмене штрафов и снижению процентных ставок, большей цифровизации и возможности оказания государственных услуг для бизнеса в удаленном режиме и многим другим направлениям", - приводятся слова Неверова в сообщении.
Руководитель фракции ЕР заверил, что рассмотрение предложенных инициатив и их реализацию будет держать на контроле.
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Александр ЖуковОСАГОЭльвира НабиуллинаГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовСмоленская областьЭкономика
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