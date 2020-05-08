Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной разработать рекомендации для страховщиков по перерасчету стоимости ОСАГО перевозчиков за период приостановки их работы вследствие коронавируса.
Как сообщает пресс-служба фракции, соответствующее обращение Неверов направил Набиуллиной по итогам совещания с представителями малого и среднего бизнеса Смоленской области.
"Неверов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением дать рекомендации участникам страхового рынка по перерасчету стоимости ОСАГО и страхования гражданской ответственности перевозчиков за неиспользованный из-за фактической остановки деятельности в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции период", - говорится в сообщении.
По словам Неверова, "это не только справедливо, но и помогло бы предпринимателям в сфере транспорта в период восстановления после снятия ограничительных мер".
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Сообщается, что другие предложения смоленских предпринимателей, а их поступило по итогам онлайн-совещания более 70, были направлены члену президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, а также руководителю комиссии Думы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову.
"Это предложения о расширении списка поддерживаемых отраслей, значительным налоговым послаблениям, отмене штрафов и снижению процентных ставок, большей цифровизации и возможности оказания государственных услуг для бизнеса в удаленном режиме и многим другим направлениям", - приводятся слова Неверова в сообщении.
Руководитель фракции ЕР заверил, что рассмотрение предложенных инициатив и их реализацию будет держать на контроле.
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