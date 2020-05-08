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2020-05-08T11:06
https://ria.ru/20200508/1571138648.html
Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
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РИА Новости

Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай

09:29 08.05.2020 (обновлено: 11:06 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Понимания того, когда Китай ослабит режим въезда в страну для иностранцев, пока нет, потому что ситуация непредсказуемая, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.
МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам и временно прекратил выдачу виз.
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"Вы же знаете, что в Китае приостановлена выдача виз, а тем, у кого визы есть, въезд запрещен. Когда ослабят? Это когда все остальные ослабят. Такого понимания нет, потому что никто не возьмет на себя ответственность, потому что ситуация непредсказуемая", - сказал посол.
Он отметил, что такая же неопределенность и с рейсами "Аэрофлота".
"Вот наши рейсы "Аэрофлота" отменены, как сказано, отменены до начала августа, но что реально состоится в начале августа, мы же с вами не знаем. Хорошо бы это было так, потому что для нас, находящихся здесь наших людей, это создает очень много проблем", - сказал посол.
Он добавил, что Китай в настоящее время организует вывозные рейсы из России для своих граждан.
В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прервано, однако Китай вывозит своих граждан. Между Россией и Китаем также закрыты все пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.
В Китае, где в целом распространение эпидемии остановлено, в основном выявляют ввозные случаи инфекции. Все прибывшие из-за границы в последнее время инфицированные являются гражданами КНР.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ДенисовАэрофлотМИД КНРКитайВ мире
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