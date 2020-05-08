Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Понимания того, когда Понимания того, когда Китай ослабит режим въезда в страну для иностранцев, пока нет, потому что ситуация непредсказуемая, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов

МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам и временно прекратил выдачу виз.

"Вы же знаете, что в Китае приостановлена выдача виз, а тем, у кого визы есть, въезд запрещен. Когда ослабят? Это когда все остальные ослабят. Такого понимания нет, потому что никто не возьмет на себя ответственность, потому что ситуация непредсказуемая", - сказал посол.

Он отметил, что такая же неопределенность и с рейсами " Аэрофлота ".

"Вот наши рейсы "Аэрофлота" отменены, как сказано, отменены до начала августа, но что реально состоится в начале августа, мы же с вами не знаем. Хорошо бы это было так, потому что для нас, находящихся здесь наших людей, это создает очень много проблем", - сказал посол.

Он добавил, что Китай в настоящее время организует вывозные рейсы из России для своих граждан.

В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прервано, однако Китай вывозит своих граждан. Между Россией и Китаем также закрыты все пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.

В Китае, где в целом распространение эпидемии остановлено, в основном выявляют ввозные случаи инфекции. Все прибывшие из-за границы в последнее время инфицированные являются гражданами КНР.