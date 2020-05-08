Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:28
https://ria.ru/20200508/1571138564.html
В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570813291_0:0:2741:1541_1036x0_80_0_0_95ca95e28be2ea419fb0a531e3e4e6ea.jpg
РИА Новости

В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек

09:28 08.05.2020
105
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Пакистане увеличилось за сутки более чем на 1,7 тысячи и достигло 25 837, сообщило правительство страны.
В штате Пенджаб зафиксировано 10 033 случая, в провинции Синд – 9 093. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 3 956, в провинции Белуджистан - 1 725, в Исламабаде - 558.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Вчера, 09:20Распространение нового коронавируса
В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
Отмечается, что выздоровели 7 530 человек, умерли 594.
Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что с субботы в стране отменяется режим изоляции. Будут работать все отрасли, связанные со строительством, откроют сталелитейные и алюминиевые заводы и другие производственные цеха. Рынки будут работать пять дней в неделю - до 5 вечера. Железнодорожные и авиаперевозки останутся под запретом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПакистанВ мире
Рекомендуем
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам
Избирательный участок в Минске
ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
Врач
На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
Медицинские работники в Малайзии
Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
Кигали, Руанда
Число жертв паводка в Руанде достигло 72
На месте крушения самолета МиГ-29 ВВС Индии в штате Пенджаб. Фотография очевидца
Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
Тестирование на коронавирус в жилом районе в Ахмадабаде, Индия
В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
Девушка во время самоизоляции дома
В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
Сбор пожертвований на ремонт храма
Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
Пробирки с анализами крови, собранные в Сиэтле, Вашингтон, США
Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Лента новостейМолния