В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек

В штате Пенджаб зафиксировано 10 033 случая, в провинции Синд – 9 093. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 3 956, в провинции Белуджистан - 1 725, в Исламабаде - 558.

Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что с субботы в стране отменяется режим изоляции. Будут работать все отрасли, связанные со строительством, откроют сталелитейные и алюминиевые заводы и другие производственные цеха. Рынки будут работать пять дней в неделю - до 5 вечера. Железнодорожные и авиаперевозки останутся под запретом.