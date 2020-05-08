В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Пакистане увеличилось за сутки более чем на 1,7 тысячи и достигло 25 837, сообщило правительство страны.
В штате Пенджаб зафиксировано 10 033 случая, в провинции Синд – 9 093. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 3 956, в провинции Белуджистан - 1 725, в Исламабаде - 558.
Отмечается, что выздоровели 7 530 человек, умерли 594.
Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что с субботы в стране отменяется режим изоляции. Будут работать все отрасли, связанные со строительством, откроют сталелитейные и алюминиевые заводы и другие производственные цеха. Рынки будут работать пять дней в неделю - до 5 вечера. Железнодорожные и авиаперевозки останутся под запретом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.