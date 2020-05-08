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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-05-08T09:28
https://ria.ru/20200508/1571138533.html
Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568126585_0:290:2783:1855_1036x0_80_0_0_e0197912064f4ecc6c0bf90c4aa186c3.jpg
РИА Новости

Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности

09:28 08.05.2020
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezКандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Экс-сотрудница бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты от Демократической партии 77-летнего Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в изнасиловании, призвала его признать ответственность за свои поступки.
Данное заявление Рид сделала в своем первом интервью, которое она дала известной журналистке и телеведущей Мегин Келли. Видеозаписи с интервью опубликованы на станице Келли в Twitter.
"Мы с вами были там, Джо Байден. Пожалуйста, выйдите вперед и ответьте за свои поступки", - заявила Рид на вопрос журналистки о том, что бы она хотела сказать Байдену. Она также сказала, что хотела бы, чтобы Байден вышел из гонки за президентское кресло в США. "Но он такого не сделает, но я бы этого хотела", - заявила Рид.
Рид отметила, что готова ответить под присягой и подвергнуться перекрестному допросу. На вопрос о том, готова ли она пройти проверку на детекторе лжи, Рид ответила, что "не является преступницей", но готова сделать это, если Байден также согласится на проверку.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
4 мая, 08:00Президентские выборы в США - 2020
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Женщина добавила, что подвергалась нападкам со стороны сторонников Байдена, отметив, что ей угрожали смертью и обвиняли в том, что она является "российским агентом". Рид также отметила, что все ее аккаунты в социальных сетях подверглись хакерским атакам.
Ранее экс-сотрудница Джо Байдена Тара Рид написала на него жалобу в полицию Вашингтона, обвинив его в сексуальных домогательствах. Обвинитель Тара Рид утверждает, что Байден домогался ее в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и совершил действия сексуального характера. Позднее она заявила, что Байден ее изнасиловал. Байден отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.
Мегин Келли - известная журналистка и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. В июне 2017 года президент России Владимир Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений, ранее она была модератором пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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