Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Экс-сотрудница бывшего вице-президента Экс-сотрудница бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты от Демократической партии 77-летнего Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в изнасиловании, призвала его признать ответственность за свои поступки.

Данное заявление Рид сделала в своем первом интервью, которое она дала известной журналистке и телеведущей Мегин Келли . Видеозаписи с интервью опубликованы на станице Келли в Twitter

"Мы с вами были там, Джо Байден. Пожалуйста, выйдите вперед и ответьте за свои поступки", - заявила Рид на вопрос журналистки о том, что бы она хотела сказать Байдену. Она также сказала, что хотела бы, чтобы Байден вышел из гонки за президентское кресло в США. "Но он такого не сделает, но я бы этого хотела", - заявила Рид.

Рид отметила, что готова ответить под присягой и подвергнуться перекрестному допросу. На вопрос о том, готова ли она пройти проверку на детекторе лжи, Рид ответила, что "не является преступницей", но готова сделать это, если Байден также согласится на проверку.

Женщина добавила, что подвергалась нападкам со стороны сторонников Байдена, отметив, что ей угрожали смертью и обвиняли в том, что она является "российским агентом". Рид также отметила, что все ее аккаунты в социальных сетях подверглись хакерским атакам.

Ранее экс-сотрудница Джо Байдена Тара Рид написала на него жалобу в полицию Вашингтона, обвинив его в сексуальных домогательствах. Обвинитель Тара Рид утверждает, что Байден домогался ее в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и совершил действия сексуального характера. Позднее она заявила, что Байден ее изнасиловал. Байден отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.