Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-08T10:06
https://ria.ru/20200508/1571138383.html
Российские ученые научили нейросети следить за транспортными потоками
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39791/53/397915381_0:73:3001:1761_1036x0_80_0_0_d6f5ec831ea5ffd37f1dc38045350161.jpg
РИА Новости

Российские ученые научили нейросети следить за транспортными потоками

09:00 08.05.2020 (обновлено: 10:06 08.05.2020)
261
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские ученые запатентовали систему мониторинга автомобильного трафика в городах на основе применения нейросетей, ее планируется опробовать уже в этом году, говорится в сообщении Южно-Уральского государственного университета.
Так, ученые университета, разработавшие интеллектуальную систему мониторинга транспортных потоков в режиме реального времени, получили патент на технологию и теперь готовят ее к пилотному запуску. "Подписание договора о сотрудничестве начнется в мае. Собственно, когда закончится, тогда начнут внедрять", — пояснил представитель ЮУрГУ.
Московское метро в час пик
26 февраля, 14:06
"Яндекс" выяснил, сколько москвичи тратят времени на дорогу до работы
Как отмечается, попытки мониторинга и контроля потоков автомобилей в городах предпринимались неоднократно, но они упирались в техническую проблему — задержка в передаче данных составляла до 15 минут. Уральским ученым удалось создать программу, которая в режиме реального времени собирает и отправляет информацию о ситуации на дорогах — одновременно за счет использования обученных нейросетей анализируются до 400 параметров, а погрешность данных составляет меньше 10%, даже в отсутствии затрат на серверное оборудование и камеры, следует из сообщения университета.

"В настоящее время наша группа занимается разработкой методов и алгоритмов обработки больших данных в задачах создания единой системы принятия решения для всей транспортной системы города на основе искусственного интеллекта. Разрабатываемая система предназначена для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления дорожным трафиком", — прокомментировал руководитель проекта "Умный транспорт", доцент кафедры "Автомобильный транспорт" Политехнического института ЮУрГУ Владимир Шепелёв.

По его словам, сбор и обработка больших данных в режиме реального времени позволяет интеллектуальной транспортной системе (ИТС) мгновенно оценивать текущее состояние, сигнализировать об инцидентах, прогнозировать развитие событий и принимать управленческие решения.
Ученые планируют и коммерциализацию запатентованной технологии — она стала интересна еще во время разработки в 2019 году, когда ее апробировали на одном из перекрестков Тюмени, поясняет университет. Департамент транспорта Санкт-Петербурга тоже заинтересовался интеллектуальной системой, с помощью которой можно прогнозировать заторы, собирать и обрабатывать данные по выбросам, выделяемым автотранспортом, отмечается в сообщении.
Автомобили на Садовом кольце в Москве
4 января, 18:51
Ученые предложили бороться с пробками с помощью "цифровых двойников"
"Командой ученых ЮУрГУ запланированы и дальнейшие исследования. Специалисты намерены использовать в работе данные с сенсорных камер дорожного движения, чтобы определять трафик с заторами на дорогах и без них. Подобные исследования улучшат дорожно-транспортную инфраструктуру городских сетей. Именно в этом цель использования интеллектуальной системы мониторинга", — также сообщает университет.
900002
Обсудить 0
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаЮжно-Уральский государственный университетСанкт-ПетербургТехнологии
Рекомендуем
Ракета-носитель Чанчжэн-5B во время старта с космодрома Вэньчан
Китай успешно завершил испытания прототипа нового космического корабля
Простуженный мужчина
Упадок сил. Ученые объяснили причины постоянной усталости
Знак радиоактивности
Созданы детекторы, определяющие невидимую угрозу с высокой точностью
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
Боль в животе
Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
Изображение диска Юпитера в инфракрасном свете, составленное из снимков девяти отдельных наблюдательных сессий, проведенных обсерваторией Джемини 29 мая 2019 года
Астрономы раскрыли загадки атмосферы Юпитера
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
Сбор пожертвований на ремонт храма
Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации
Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
Коронавирус
Иммунолог оценил перспективы разработки вакцины от коронавируса
Дрон в небе
Мир после вируса — мир дронов? Эксперт раскрыл черты новой реальности
Генетические мутации, ДНК
В геномах SARS-CoV-2 найдены мутации, связанные с адаптацией к человеку
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Лента новостейМолния