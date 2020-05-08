В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков

ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Все учреждения Все учреждения Пермского края , деятельность которых не приостановлена на период режима самоизоляции, смогут подключиться к сервису по оформлению электронных пропусков, сообщается в пятницу на сайте губернатора и регионального правительства.

"По указу от 6 мая к сервису по оформлению электронных пропусков будут подключены все учреждения, деятельность которых не приостановлена. Подтверждать принадлежность к перечню организаций, которые могут работать и использовать QR-код или цифровой код, сформированный с использованием портала "Управляем вместе", будут курирующие ведомства", — говорится в сообщении властей.

В других случаях вопрос о возможности получения электронных пропусков будут решать органы местного самоуправления того населенного пункта, где находится организация. Если она расположена не в Пермском крае – по месту осуществления деятельности в регионе.

Сейчас к проекту подключено около 300 организаций, в которых более 11 тысяч сотрудников. Из них пользовались сервисом 6,7 тысячи человек, в общей сложности через него заказано более 13,5 тысячи пропусков.

Электронный пропуск представляет собой созданный на портале "Управляем вместе" QR-код и цифровой код, который пользователь видит у себя в личном кабинете. При проверке сотрудникам постовой службы можно предъявить QR-код со своего смартфона или продиктовать цифровой код.

Работники всех организаций, которым разрешено работать во время самоизоляции, имея подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", смогут получить пропуск на сайте "Управляем вместе". В разделе "электронный пропуск" им нужно заполнить необходимую информацию, выбрать учреждение из списка и подать заявку на оформление пропуска для выхода на работу.

Она попадет к закрепленному в этом сервисе куратору учреждения, который может ее согласовать или отклонить. После согласования сгенерированный QR-код и цифровой код появится в личном кабинете пользователя, отправившего заявку. Разрешение можно сохранить на телефон или можно записать электронный код, состоящий из чисел.