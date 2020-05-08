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2020-05-08T09:25
https://ria.ru/20200508/1571138348.html
В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570840266_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_2ed0e673b55141b1f3570c9e97cbb34d.jpg
РИА Новости

В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков

09:25 08.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск. Архивное фото
ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Все учреждения Пермского края, деятельность которых не приостановлена на период режима самоизоляции, смогут подключиться к сервису по оформлению электронных пропусков, сообщается в пятницу на сайте губернатора и регионального правительства.
"По указу от 6 мая к сервису по оформлению электронных пропусков будут подключены все учреждения, деятельность которых не приостановлена. Подтверждать принадлежность к перечню организаций, которые могут работать и использовать QR-код или цифровой код, сформированный с использованием портала "Управляем вместе", будут курирующие ведомства", — говорится в сообщении властей.
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В других случаях вопрос о возможности получения электронных пропусков будут решать органы местного самоуправления того населенного пункта, где находится организация. Если она расположена не в Пермском крае – по месту осуществления деятельности в регионе.
Сейчас к проекту подключено около 300 организаций, в которых более 11 тысяч сотрудников. Из них пользовались сервисом 6,7 тысячи человек, в общей сложности через него заказано более 13,5 тысячи пропусков.
Электронный пропуск представляет собой созданный на портале "Управляем вместе" QR-код и цифровой код, который пользователь видит у себя в личном кабинете. При проверке сотрудникам постовой службы можно предъявить QR-код со своего смартфона или продиктовать цифровой код.
Работники всех организаций, которым разрешено работать во время самоизоляции, имея подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", смогут получить пропуск на сайте "Управляем вместе". В разделе "электронный пропуск" им нужно заполнить необходимую информацию, выбрать учреждение из списка и подать заявку на оформление пропуска для выхода на работу.
Она попадет к закрепленному в этом сервисе куратору учреждения, который может ее согласовать или отклонить. После согласования сгенерированный QR-код и цифровой код появится в личном кабинете пользователя, отправившего заявку. Разрешение можно сохранить на телефон или можно записать электронный код, состоящий из чисел.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский крайОбщество
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