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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:30
https://ria.ru/20200508/1571138034.html
В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус

09:20 08.05.2020 (обновлено: 09:30 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 4,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 292 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 4,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 292 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 184 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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