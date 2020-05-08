Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Власти индийского города Власти индийского города Вишакхапатнам , расположенного в штате Андхра-Прадеш , продолжили в пятницу эвакуацию из домов вокруг завода LG Polymers, при этом они назвали слухами заявления о второй утечке стирола с этого завода, сообщает издание Times of India

В четверг местные власти сообщили об утечке стирола с предприятия LG Polymers, которая произошла около 2.30 ночи. Согласно последним данным, погибли 11 человек, 25 получили тяжелые травмы, медицинская помощь потребовалась еще почти 1 тысяче человек. Стирол - бесцветная ядовитая жидкость, применяемая для производства различных полимеров. При вдыхании его паров наблюдаются головные боли, при длительном воздействии - заболевания печени и нервной системы.

"В качестве меры предосторожности людям предлагается эвакуироваться из этого района только в радиусе 2 километров от этого места. Людям за пределами радиуса 2 километров не нужно эвакуироваться или выходить на дорогу. Не надо паниковать", - заявил комиссар полиции Вишакхапатнама РК Мина.

Он подчеркнул, что приказ об эвакуации домов рядом с предприятием отдан именно в предупредительных целях.

Причину утечки выясняют власти Индии совместно с представителями LG Polymers. По предварительным данным подготовленного местными чиновниками отчета, к утечке привела неисправность оборудования, в результате чего температура повысилась и произошло испарение стирола.

Этот завод, как и многие другие предприятия, был закрыт на время общенационального режима изоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. В рамках продленного до 17 мая режима изоляции, правительство Индии разрешило работу предприятий в "зеленых" и "оранжевых" зонах, и с ограничениями - в "красных". Цветовое обозначение зон зависит от числа заболевших в этих районах коронавирусом.