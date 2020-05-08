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2020-05-08T09:17
https://ria.ru/20200508/1571137992.html
Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
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РИА Новости

Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода

09:17 08.05.2020
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии
© Flickr / Premshree Pillai
Полицейский в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Власти индийского города Вишакхапатнам, расположенного в штате Андхра-Прадеш, продолжили в пятницу эвакуацию из домов вокруг завода LG Polymers, при этом они назвали слухами заявления о второй утечке стирола с этого завода, сообщает издание Times of India.
В четверг местные власти сообщили об утечке стирола с предприятия LG Polymers, которая произошла около 2.30 ночи. Согласно последним данным, погибли 11 человек, 25 получили тяжелые травмы, медицинская помощь потребовалась еще почти 1 тысяче человек. Стирол - бесцветная ядовитая жидкость, применяемая для производства различных полимеров. При вдыхании его паров наблюдаются головные боли, при длительном воздействии - заболевания печени и нервной системы.
"В качестве меры предосторожности людям предлагается эвакуироваться из этого района только в радиусе 2 километров от этого места. Людям за пределами радиуса 2 километров не нужно эвакуироваться или выходить на дорогу. Не надо паниковать", - заявил комиссар полиции Вишакхапатнама РК Мина.
Он подчеркнул, что приказ об эвакуации домов рядом с предприятием отдан именно в предупредительных целях.
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Причину утечки выясняют власти Индии совместно с представителями LG Polymers. По предварительным данным подготовленного местными чиновниками отчета, к утечке привела неисправность оборудования, в результате чего температура повысилась и произошло испарение стирола.
Этот завод, как и многие другие предприятия, был закрыт на время общенационального режима изоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. В рамках продленного до 17 мая режима изоляции, правительство Индии разрешило работу предприятий в "зеленых" и "оранжевых" зонах, и с ограничениями - в "красных". Цветовое обозначение зон зависит от числа заболевших в этих районах коронавирусом.
Главный министр штата Андхра-Прадеш Йедугури Сандити Джаганмохан Редди объявил о выплате десяти миллионов рупий семьям погибших. Те пострадавшие, которым потребовалась серьезная медицинская помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, получат по 1 миллиону рупий, госпитализированные в связи с происшествием – 100 тысяч рупий.
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