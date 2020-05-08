Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T09:16
https://ria.ru/20200508/1571137940.html
Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564290705_0:180:3078:1911_1036x0_80_0_0_6376586cc2812478362ddaa61c39601b.jpg
РИА Новости

Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4

09:16 08.05.2020
710
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор" во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская армия в ближайшие годы получит 18 бригадных комплексов ПВО типа "Тор", "Бук" и С-300В4, контракты уже заключены, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В целях планового переоснащения подразделений на новые зенитные ракетные системы и комплексы войскового ПВО заключены долгосрочные государственные контракты на закупку восьми бригадных комплектов ЗРК "Тор-М2", двух ЗРК "Тор-М2ДТ", семи ЗРК "Бук-МЗ" и одного комплекта ЗРС С-300В4", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 08:06
В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
Он также сообщил, что в 2016 года прекращена закупка ЗРК "Тор-М2У", на его замену в войска с этого же года начали поступать ЗРК "Тор-М2" с улучшенными техническими характеристиками. Для оснащения войск Арктической зоны производится закупка ЗРК "Тор-М2ДТ".
Ручной пулемет РПК-16
3 октября 2019, 08:00
Армия-2050: ученые рассказали о бронескафандрах и оружии пехоты будущего
2700013
Обсудить 0
С-300В4Бук (зенитный ракетный комплекс)Алексей КриворучкоТор (зенитный ракетный комплекс)Безопасность
Рекомендуем
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук
Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
Корабли Военно-морских сил России
ВМФ планирует получить до 2023 года более 60 боевых кораблей
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
Комплекс ПВО
Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
На месте крушения самолета МиГ-29 ВВС Индии в штате Пенджаб. Фотография очевидца
Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
ВМФ России
ВМФ получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат "Цирконом"
Атомная подводная лодка проекта 885 Ясень
"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
ВКС России
В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
Генеральный директор ООО Военно-промышленная компания Александр Красовицкий
Александр Красовицкий: создаем новый БТР для защиты Крайнего Севера
Вертолет AH-64 Apache
Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Лента новостейМолния