Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4

Он также сообщил, что в 2016 года прекращена закупка ЗРК "Тор-М2У", на его замену в войска с этого же года начали поступать ЗРК "Тор-М2" с улучшенными техническими характеристиками. Для оснащения войск Арктической зоны производится закупка ЗРК "Тор-М2ДТ".