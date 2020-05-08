Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская армия в ближайшие годы получит 18 бригадных комплексов ПВО типа "Тор", "Бук" и С-300В4, контракты уже заключены, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В целях планового переоснащения подразделений на новые зенитные ракетные системы и комплексы войскового ПВО заключены долгосрочные государственные контракты на закупку восьми бригадных комплектов ЗРК "Тор-М2", двух ЗРК "Тор-М2ДТ", семи ЗРК "Бук-МЗ" и одного комплекта ЗРС С-300В4", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Он также сообщил, что в 2016 года прекращена закупка ЗРК "Тор-М2У", на его замену в войска с этого же года начали поступать ЗРК "Тор-М2" с улучшенными техническими характеристиками. Для оснащения войск Арктической зоны производится закупка ЗРК "Тор-М2ДТ".
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