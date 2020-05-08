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2020-05-08T17:54
https://ria.ru/20200508/1571137889.html
Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
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РИА Новости

Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ

09:17 08.05.2020 (обновлено: 17:54 08.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал свое назначение главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины неординарным шагом и заявил, что страну нужно "вытаскивать из болота".
Указ украинского лидера Владимира Зеленского о назначении бывшего губернатора Одесской области опубликовали накануне.
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Саакашвили рассказал о "длительной и интересной" встрече с Зеленским и решительном настрое президента на радикальные изменения.
"Сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво - это болото. Украину нужно вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленским таковым и является) и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то сделать для своего народа и для каждого украинца", - написал он в Facebook.
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Политик сообщил, что готов максимально помогать Зеленскому. "Главная работа начинается сейчас. Без хорошего сотрудничества с Верховной радой, с правительством, с гражданским обществом и бизнесом у нас ничего не получится, а у нас обязательно должно получиться!" - добавил он.
Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента Георгия Маргвелашвили в 2013 году. Весной 2015-го Петр Порошенко (в то время — украинский лидер) предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области.
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Однако уже в следующем году Порошенко уволил чиновника, заявив, что тот значительно ухудшил экономические показатели региона, а позже лишил гражданства и запретил въезд в страну.
В конце мая экс-президент Грузии вернулся на Украину после того, как Владимир Зеленский отменил указ о лишении его гражданства. На родине Саакашвили находится во внутригосударственном розыске по нескольким уголовным делам.
Весной 2020 года появилась информация о том, что его могут назначит вице-премьером Украины по реформам, однако в итоге Саакашвили займет пост главы комитета.
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Те кто настоял на его назначении не отказались от мысли развязать глобальную войну с Россией. Дирижёры те же что привели Германию к оккупации и по сей день. И Саакашвили вполне способен повторить судьбу Гитлера
8 мая, 09:55
Ярослав Погодин
1101002
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