Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Необходимости устанавливать регулярный "экспресс-коридор" между Россией и Необходимости устанавливать регулярный "экспресс-коридор" между Россией и Китаем для въезда технических специалистов по аналогии с Южной Кореей пока нет, возникающие вопросы решаются в индивидуальном порядке, заявил журналистам посол России в Китае Андрей Денисов

Китай с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам за исключением дипломатов и узкой группы лиц, и временно приостановил выдачу виз. Тем не менее, все прибывающие из-за границы обязаны пройти 14-дневный централизованный карантин.

Ранее Китай и Южная Корея договорились установить "экспресс-коридор" для того, чтобы технические специалисты, а также специалисты, работающие в сфере торговли, обмена товарами и производства, у которых есть экстренная необходимость приехать в ту или иную страну, могли это делать по "экспресс-коридору", который предполагает облегченные меры карантина. Об установлении аналогичного коридора Китай ведет переговоры и с Сингапуром

"С Южной Кореей и с Сингапуром тут несколько по-другому. С Южной Кореей у Китая безвизовый режим, поэтому для того, чтобы ввести этот самый fast track (ускоренный режим - ред.) нужно было просто несколько облегчить условия въезда в страну и условия карантина … Речь идет о технических специалистах, работающих на разного рода объектах сотрудничества, и в случае с Южной Кореей, и в случае с Сингапуром, их немало", - рассказал посол.

Он пояснил, что в данном случае речь идет о приспособлении к внешним вопросам новых облегченных внутренних правил Китая.

"Что касается нашей страны, у нас бизнес немножко другой. У нас какой-то такой необходимости выстраивать какой-то регулярный fast track в полной мере пока нет. Это во-первых. Во-вторых, у нас страна, говорю об этом с горечью, еще входит в число тех, откуда массовый въезд людей явно нежелателен для Китая. Здесь очень боятся второй волны (эпидемии коронавируса - ред.)", - сказал посол.

Денисов добавил, что Китай уже получил "порцию" зараженных людей из России, и несмотря на то, что все это были китайские граждане, России, как партнеру, в этом в отношении немного сложнее.

"Но в необходимых случаях, когда нам нужно, скажем, направлять технический персонал, на какие-то сложные объекты, в той же атомной энергетике или на строительство современных предприятий у нас, где нужны специалисты именно китайские специалисты высокой квалификации, мы эти проблемы решаем, не то чтобы выстраиваем какую-то модель, а решаем case by case (индивидуально - ред.)", - пояснил посол.

Он подчеркнул, что когда возникает такая необходимость, "с учетом характера партнерских отношений" двух стран, эти проблемы решаются.