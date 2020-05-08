Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам

МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Врачи Мексики за сутки выявили 1982 новых заражения коронавирусом и 257 летальных случаев, сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"Двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать случаев выявлены путем лабораторных анализов с начала эпидемии в Мексике, однако важно подчеркнуть, что лишь четверть из этих случаев, 7802, являются активными", - сказал Аломиа, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.
Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев достигло к 7 мая 29 616 человек (+1982 за сутки), болеют в настоящий момент 7802 пациента (+653).
Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2961 (+257 за день), еще 245 летальных случаев изучаются как подозрительные. Власти также изучают 18 812 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 117 211 (+6267).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.