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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:08
https://ria.ru/20200508/1571137382.html
Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081061_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fc1f39c026fb9d33f25c93b644c7af25.jpg
РИА Новости

Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам

09:08 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. Врачи Мексики за сутки выявили 1982 новых заражения коронавирусом и 257 летальных случаев, сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"Двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать случаев выявлены путем лабораторных анализов с начала эпидемии в Мексике, однако важно подчеркнуть, что лишь четверть из этих случаев, 7802, являются активными", - сказал Аломиа, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.
Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев достигло к 7 мая 29 616 человек (+1982 за сутки), болеют в настоящий момент 7802 пациента (+653).
Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2961 (+257 за день), еще 245 летальных случаев изучаются как подозрительные. Власти также изучают 18 812 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 117 211 (+6267).
Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксированы в Мехико (2051 случаев) и штате Мехико (1203). Страна, согласно оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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