В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов

"На 08.05.2020 в больнице 628 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 253 человека с COVID/194 случая подтверждено лабораторно, из них: 28/20 детей, 45/45 беременных, рожениц и родильниц, 12/7 человек в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации (на ИВЛ 6 )", - написала Краснова на своей странице в Facebook.