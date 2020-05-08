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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:07
https://ria.ru/20200508/1571137304.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570913397_0:342:3031:2047_1036x0_80_0_0_3fb7918c6fe3505ce4b5c1cdf2d28e3e.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов

09:07 08.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 620 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 194 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"На 08.05.2020 в больнице 628 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 253 человека с COVID/194 случая подтверждено лабораторно, из них: 28/20 детей, 45/45 беременных, рожениц и родильниц, 12/7 человек в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации (на ИВЛ 6 )", - написала Краснова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что поступили 56 пациентов, среди которых 21 человек с COVID-19. Выписано 89 человек, из них 26 с выздоровлением по COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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