В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 620 человек проходят лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве, у 194 из них лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"На 08.05.2020 в больнице 628 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 253 человека с COVID/194 случая подтверждено лабораторно, из них: 28/20 детей, 45/45 беременных, рожениц и родильниц, 12/7 человек в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации (на ИВЛ 6 )", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что поступили 56 пациентов, среди которых 21 человек с COVID-19. Выписано 89 человек, из них 26 с выздоровлением по COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.