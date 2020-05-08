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2020-05-08T09:05
https://ria.ru/20200508/1571137168.html
Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином
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РИА Новости

Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином

09:05 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Позиции России и Китая в оценке причин, хода и итогов Второй мировой войны практически идентичны, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
"У нас с Китаем практически идентичные позиции, связанные с оценкой причин Второй мировой войны, хода Второй мировой войны и основных политических итогов Второй мировой войны. Мне о каких-либо серьезных разночтениях в этих вопросах, честно говоря, не известно", - сообщил посол.
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По его словам, "уточнение каких-то событий – это вопрос исторической науки, мы с китайцами работаем над этим, у нас есть хорошие контакты между нашими учеными, ну а с точки зрения больших серьезных политических оценок, я расхождений не вижу".
Дипломат также добавил, что прошедшая в четверг видеоконференция руководства Российского исторического общества и Академии общественных наук Китая как раз показала, что это действительно так.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
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РоссияРоссийское историческое обществоВторая мировая война (1939-1945)Андрей ДенисовСергей ЛавровВладимир ПутинКитайВ мире
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