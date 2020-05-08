Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили

"На Берлин нас начали отправлять зимой 1945 года, мы вышли на Одру, стояли там до апреля, в апреле началось наступление на Берлин. Потери были, сложно даже сказать, сколько. Я бы просто сказал, что счастливчики мы, я должен был погибнуть, и все мы должны были погибнуть, у немцев силы были", - вспоминает Кондырев.