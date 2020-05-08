Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили

КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, житель Кишинева Анатолий Кондырев рассказал РИА Новости, что наступление на Берлин в 1945 году солдатам далось очень тяжело, потери были большие и выживших можно назвать счастливчиками.
"На Берлин нас начали отправлять зимой 1945 года, мы вышли на Одру, стояли там до апреля, в апреле началось наступление на Берлин. Потери были, сложно даже сказать, сколько. Я бы просто сказал, что счастливчики мы, я должен был погибнуть, и все мы должны были погибнуть, у немцев силы были", - вспоминает Кондырев.
По его словам, на подходе к Берлину у 92-го минометного полка, в котором служил Кондырев, был приказ стрелять по Силезскому вокзалу, спустя несколько дней стреляли по Рейхстагу.
"Потом, когда Берлин пал, я ходил в Рейхстаг посмотреть и видел наши снаряды, осколки от них. Я одно хочу пожелать и больше ничего другого — чтобы ничего подобного не было, чтобы никто не участвовал в этих боях, не надо крови, не надо боли, не надо тяжелых испытаний", - говорит ветеран.