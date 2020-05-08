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2020-05-08T09:03
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Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
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РИА Новости

Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили

09:03 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, житель Кишинева Анатолий Кондырев рассказал РИА Новости, что наступление на Берлин в 1945 году солдатам далось очень тяжело, потери были большие и выживших можно назвать счастливчиками.
Кондырев попал на фронт в 1944 году в 19 лет после окончания военного училища, был ракетчиком, участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина. Награжден многочисленными медалями и Орденом Отечественной войны второй степени. После войны приехал в Кишинев, где стал заслуженным врачом.
"На Берлин нас начали отправлять зимой 1945 года, мы вышли на Одру, стояли там до апреля, в апреле началось наступление на Берлин. Потери были, сложно даже сказать, сколько. Я бы просто сказал, что счастливчики мы, я должен был погибнуть, и все мы должны были погибнуть, у немцев силы были", - вспоминает Кондырев.
По его словам, на подходе к Берлину у 92-го минометного полка, в котором служил Кондырев, был приказ стрелять по Силезскому вокзалу, спустя несколько дней стреляли по Рейхстагу.
"Потом, когда Берлин пал, я ходил в Рейхстаг посмотреть и видел наши снаряды, осколки от них. Я одно хочу пожелать и больше ничего другого — чтобы ничего подобного не было, чтобы никто не участвовал в этих боях, не надо крови, не надо боли, не надо тяжелых испытаний", - говорит ветеран.
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