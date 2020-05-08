Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Посольство России в Китае сейчас занимается сложной задачей по содействию вывозу россиян из Гонконга, который фактически отрезан от внешнего мира, рассказал журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Сейчас мы занимаемся очень сложной задачей, как помочь выехать нашим людям выехать из Гонконга. Гонконг – это такое своеобразное место. Он глухо запечатан: ни въехать, ни выехать оттуда практически невозможно, поэтому подтянуть их на территорию материкового Китая мы не можем", - рассказал посол.
Денисов отменил, что дипломаты сейчас пытаются придумать какие-то схемы, позволяющие вывезти российских граждан непосредственно из Гонконга, что очень непросто, потому что власти Гонконга авиационные рейсы тоже не принимают.
По словам главы российской дипмиссии, из Гонконга нужно вывезти около 60 россиян, которые оказались в затруднительном положении.
"Их немного ... В Гонконге проблема в том, что он отрезан от всего и заблокирован довольно жестко, это во-первых. Во-вторых, там дорого, там дорого жить, обеспечить себя питанием. По нашим подсчетам, из тех, кого мы знаем, это порядка 60 с лишним человек. Это не так много, но это люди, попавшие в беду, которым мы помогаем. Наше генеральное консульство активно занимается этой работой", - пояснил Денисов.
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