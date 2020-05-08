Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга

"Сейчас мы занимаемся очень сложной задачей, как помочь выехать нашим людям выехать из Гонконга. Гонконг – это такое своеобразное место. Он глухо запечатан: ни въехать, ни выехать оттуда практически невозможно, поэтому подтянуть их на территорию материкового Китая мы не можем", - рассказал посол.

"Их немного ... В Гонконге проблема в том, что он отрезан от всего и заблокирован довольно жестко, это во-первых. Во-вторых, там дорого, там дорого жить, обеспечить себя питанием. По нашим подсчетам, из тех, кого мы знаем, это порядка 60 с лишним человек. Это не так много, но это люди, попавшие в беду, которым мы помогаем. Наше генеральное консульство активно занимается этой работой", - пояснил Денисов.