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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:57
https://ria.ru/20200508/1571136722.html
Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе

08:57 08.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
САМАРА, 8 мая - РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство о привлечении к административной ответственности депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, распространившего недостоверную информацию о заразившихся коронавирусом и работе больницы в период пандемии, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.
Ранее Матвеев в своем аккаунте в Twitter написал, что якобы в Новокуйбышевске у семьи из шести человек, в которой четверо детей, подтвердили коронавирус, а до этого неделю муж и жена ходили на работу, так как не могли добиться обследования в местной больнице. Информацию опроверг региональный оперштаб по профилактике COVID-19. Сам Матвеев позже назвал информацию непроверенной и сообщения удалил.
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Коллектив больницы направил обращение в областной парламент и прокуратуру, в котором назвал публикацию депутата абсолютной ложью. Согласно материалам суда, на Матвеева был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).
"Ходатайство удовлетворено", - сказала представитель Октябрьского районного суда Самары.
Матвеев в своем Twitter уточнил, что ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. "Судья <…> признал опубликованную в моем "Твиттере" информацию о наличии короновируса в Новокуйбышевске фейком и назначил штраф в 45 тысяч рублей", - написал депутат. Он намерен обжаловать решение райсуда в апелляции.
Ранее поведение Матвеева раскритиковали в "Единой России", замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал парламентария извиниться перед врачами, которых "он оболгал".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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