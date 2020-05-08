Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе

САМАРА, 8 мая - РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство о привлечении к административной ответственности депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, распространившего недостоверную информацию о заразившихся коронавирусом и работе больницы в период пандемии, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.

Ранее Матвеев в своем аккаунте в Twitter написал, что якобы в Новокуйбышевске у семьи из шести человек, в которой четверо детей, подтвердили коронавирус, а до этого неделю муж и жена ходили на работу, так как не могли добиться обследования в местной больнице. Информацию опроверг региональный оперштаб по профилактике COVID-19. Сам Матвеев позже назвал информацию непроверенной и сообщения удалил.

Коллектив больницы направил обращение в областной парламент и прокуратуру, в котором назвал публикацию депутата абсолютной ложью. Согласно материалам суда, на Матвеева был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

"Ходатайство удовлетворено", - сказала представитель Октябрьского районного суда Самары

Матвеев в своем Twitter уточнил, что ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. "Судья <…> признал опубликованную в моем "Твиттере" информацию о наличии короновируса в Новокуйбышевске фейком и назначил штраф в 45 тысяч рублей", - написал депутат. Он намерен обжаловать решение райсуда в апелляции.

Ранее поведение Матвеева раскритиковали в " Единой России ", замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал парламентария извиниться перед врачами, которых "он оболгал".