Вывозным рейсом из Израиля в Екатеринбург прибыли 49 россиян

"Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. Тридцать три человека, в том числе один ребенок, после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор", - говорится в сообщении.