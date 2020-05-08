Вывозным рейсом из Израиля в Екатеринбург прибыли 49 россиян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Жители семи регионов России прибыли вывозным рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" из Тель-Авива в Екатеринбург, тюменцы и челябинцы отправились домой спецтранспортом, остальные размещены в обсерваторе в уральской столице, сообщает оперативный штаб региона.
Самолет "Уральских авиалиний" прибыл из Тель-Авива в Екатеринбург ночью в пятницу, сделав предварительную посадку в Ростове-на-Дону. По данным штаба, в уральскую столицу прилетели 49 человек, в том числе 23 свердловчанина, а также жители Курганской, Тюменской, Челябинской областей, республики Башкортостан, а также Иркутской области и Алтайского края.
"Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. Тридцать три человека, в том числе один ребенок, после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор", - говорится в сообщении.
Жители Тюменской и Челябинской областей отправились спецтранспортом в свои регионы при содействии местных штабов, уточнили в штабе.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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