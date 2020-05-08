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2020-05-08T08:51
https://ria.ru/20200508/1571136515.html
Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
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РИА Новости

Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы

08:51 08.05.2020
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© Фото : сайт посольства РФ в КНРПосол РФ в КНР Андрей Денисов
Посол РФ в КНР Андрей Денисов
© Фото : сайт посольства РФ в КНР
Посол РФ в КНР Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Детей китайских революционеров, которые в годы Второй мировой войны находились в детдоме в городе Иваново и оказывали посильную помощь в тылу, по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне наградят юбилейными медалями, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
"Все вы знаете очень такую уникальную группу китайских друзей, так называемых "ивановцев", это дети китайских революционеров, которые находились в то время в Советском Союзе в детском доме города Иваново. Старшие из них, которые были подростками, участвовали в строительстве оборонительных сооружений под Москвой, помогали в госпиталях, поэтому, когда будет возможность, мы обязательно с ними встретимся, и по поручению нашего правительства я вручу некоторым из них медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", - заявил посол.
Посол РФ в Китае Андрей Денисов
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Он подчеркнул, что "они по праву им принадлежат, они по праву будут этими медалями награждены".
"Не могу не сказать, что мы помним и очень благодарны выходцам из Китая, уроженцам Китая, китайским гражданам, которые участвовали в рядах Красной армии, Советской армии, солдаты, офицеры, их было немало. Например, один из сыновей Мао Цзэдуна, офицер-танкист, прошел с боями до Берлина, участвовал в штурме Берлина, имел офицерское званием, был награжден советскими боевыми наградами", - рассказал дипломат.
Ивановский интердом стал вторым домом для воспитанников из более чем 90 стран мира. В нем жили дети революционеров и знаменитых политических деятелей. Было и много детей и китайских революционеров, в том числе и Мао Цзэдуна. В годы Великой Отечественной войны 54 воспитанника Ивановского интердома добровольно ушли на фронт, 16 из них не вернулись. Многие из-за своего юного возраста в годы войны не могли принимать участие в боях, однако оказывали помощь в тылу: работали в поле, выступали с концертами перед ранеными, ухаживали за ними в госпиталях.
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