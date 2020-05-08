Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы

Ивановский интердом стал вторым домом для воспитанников из более чем 90 стран мира. В нем жили дети революционеров и знаменитых политических деятелей. Было и много детей и китайских революционеров, в том числе и Мао Цзэдуна. В годы Великой Отечественной войны 54 воспитанника Ивановского интердома добровольно ушли на фронт, 16 из них не вернулись. Многие из-за своего юного возраста в годы войны не могли принимать участие в боях, однако оказывали помощь в тылу: работали в поле, выступали с концертами перед ранеными, ухаживали за ними в госпиталях.