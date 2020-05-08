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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T09:26
https://ria.ru/20200508/1571136486.html
Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии

08:50 08.05.2020 (обновлено: 09:26 08.05.2020)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. После окончания пандемии Таиланд обязательно откроется для туристических поездок в полной мере, без ограничений, заявил в пятницу на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Я не могу сказать пока, когда это произойдет, но могу твердо сказать одно: после окончания пандемии Таиланд обязательно снова откроется для туристов из всех стран в полном объеме", - сказал он.
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"Мы уже показали в начале эпидемии, что мы можем позаботиться об иностранных гражданах так же, как и о своих соотечественниках. Первыми пациентами с COVID-19 в Таиланде, как вы помните, были китайские туристы. Мы их вылечили и вернули на родину. Если после окончания пандемии будут происходить отдельные случаи заболевания COVID-19, в том числе среди приезжающих в Таиланд иностранных туристов, мы будем лечить всех, мы позаботимся обо всех – и о тайцах, и об иностранцах", - сказал Висануйотхин.
Он подчеркнул, что после окончания пандемии в Таиланде, как и во всем мире, будут приниматься меры предосторожности против возникновения новой вспышки инфекции в рамках "новой нормальности", но эти меры будут, скорее всего, общемировыми и потому не окажут негативного влияния на восстановление туристической отрасли.
По данным на пятницу 8 мая, с начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 3 000 человек, скончались 55 человек, полностью выздоровели 2 784 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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