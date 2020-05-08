Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии

БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. После окончания пандемии После окончания пандемии Таиланд обязательно откроется для туристических поездок в полной мере, без ограничений, заявил в пятницу на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Я не могу сказать пока, когда это произойдет, но могу твердо сказать одно: после окончания пандемии Таиланд обязательно снова откроется для туристов из всех стран в полном объеме", - сказал он.

"Мы уже показали в начале эпидемии, что мы можем позаботиться об иностранных гражданах так же, как и о своих соотечественниках. Первыми пациентами с COVID-19 в Таиланде, как вы помните, были китайские туристы. Мы их вылечили и вернули на родину. Если после окончания пандемии будут происходить отдельные случаи заболевания COVID-19, в том числе среди приезжающих в Таиланд иностранных туристов, мы будем лечить всех, мы позаботимся обо всех – и о тайцах, и об иностранцах", - сказал Висануйотхин.

Он подчеркнул, что после окончания пандемии в Таиланде, как и во всем мире, будут приниматься меры предосторожности против возникновения новой вспышки инфекции в рамках "новой нормальности", но эти меры будут, скорее всего, общемировыми и потому не окажут негативного влияния на восстановление туристической отрасли.

По данным на пятницу 8 мая, с начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 3 000 человек, скончались 55 человек, полностью выздоровели 2 784 человека.