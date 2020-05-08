Российский посол: в Китае ценят вклад СССР в победу в войне с Японией

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Помощь и весомый вклад Андрей Денисов. Помощь и весомый вклад Советского Союза в победу китайского народа в войне с Японией пользуется в КНР большим уважением, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае

"Помощь была чрезвычайно важной, очень востребованной, потому что так сложилась историческая ситуация, что тогда с 1938 по 1941 год, строго говоря, только Советский Союз помогал Китаю добровольцами и военными поставками в довольно большом количестве, то есть наш вклад в конечную победу китайского народа в японской войне – он есть, он достаточно весомый и пользуется здесь большим уважением", - сообщил посол.

Дипломат рассказал, что в память о советских воинах посольство ранее открыло единственный в своем роде портал на русском и китайском языке, где можно найти 83 точки – это военные мемориалы, кладбища, захоронения, памятники на территории Китая, "их много, они по всей стране, но в основном делятся только на две группы".

"Одна группа – это северо-восток Китая, август 1945 года, операция наших двух фронтов – Дальневосточного и Забайкальского по разгрому крупнейшей и самой боеспособной группировки сухопутных войск Японии - Квантунской армии, там погибли порядка 13 тысяч наших солдат и офицеров", – рассказал Денисов.

Он сообщил, что вторая группа памятников находится вдоль реки Янцзы, "где с 1938 по 1941 год наши военные специалисты, наши военные летчики-добровольцы, наши техники помогали китайскому народу в войне сопротивления Японии".

"Всего порядка 3,5 тысячи наших военных специалистов тогда было направлено в Китай, в том числе около 2,5 тысячи летчиков и техников, кстати сказать, что 14 из них было присвоено высокое звание Героев Советского Союза, около 200 остались лежать в китайской земле, те, кто погибли в боях", - подчеркнул дипломат.