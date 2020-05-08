Якутия не отказывается от строительства Ленского моста

ЯКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Железнодорожная станция "Нижний Бестях" с вводом автомобильного моста через Лену, от строительства которого в Якутии не отказались, станет крупным транспортно-логистическим узлом для северо-востока России, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
"Согласен с выводами Счетной палаты - без моста через Лену проблема транспортной доступности, причем не только Якутска, но и всего северо-востока России, не решена… В текущем, обновленном проекте автомобильный Ленский мост был обоснован грузопотоками без железной дороги, расчеты подтверждены аналитическим центром при правительстве РФ. В этой схеме Нижний Бестях становится крупным мультимодальным транспортно-логистическим узлом, центром, через который потоки грузов пойдут по водным, автомобильным и железнодорожным артериям республики и северо-востока страны", - сказал Николаев.
Как он отметил, с начала 2020 года в Якутии стартовали работы по строительству моста с привлечением внебюджетного финансирования, использованием механизма ГЧП. Ведутся изыскания и подготовка проектно-сметной документации.
"Позиция республики на счет необходимости строительства Ленского моста никогда не менялась. В прошлом году нас поддержал президент России Владимир Путин. Надеемся, что проект войдет в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года", - заключил руководитель региона.
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