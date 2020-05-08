Якутия не отказывается от строительства Ленского моста

"Согласен с выводами Счетной палаты - без моста через Лену проблема транспортной доступности, причем не только Якутска, но и всего северо-востока России, не решена… В текущем, обновленном проекте автомобильный Ленский мост был обоснован грузопотоками без железной дороги, расчеты подтверждены аналитическим центром при правительстве РФ. В этой схеме Нижний Бестях становится крупным мультимодальным транспортно-логистическим узлом, центром, через который потоки грузов пойдут по водным, автомобильным и железнодорожным артериям республики и северо-востока страны", - сказал Николаев.