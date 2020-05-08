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2020-05-08T08:45
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Якутия не отказывается от строительства Ленского моста
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РИА Новости

Якутия не отказывается от строительства Ленского моста

08:45 08.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОдин из притоков реки Лены
Один из притоков реки Лены
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Один из притоков реки Лены. Архивное фото
ЯКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Железнодорожная станция "Нижний Бестях" с вводом автомобильного моста через Лену, от строительства которого в Якутии не отказались, станет крупным транспортно-логистическим узлом для северо-востока России, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
Проверка Счетной палаты показала, что железная дорога Томмот - Якутск (Нижний Бестях) не помогла связать крупнейший город Якутии с другими регионами России, в том числе из-за отказа от строительства совмещенного мостового перехода через реку Лену, сообщило ранее контрольное ведомство.
"Согласен с выводами Счетной палаты - без моста через Лену проблема транспортной доступности, причем не только Якутска, но и всего северо-востока России, не решена… В текущем, обновленном проекте автомобильный Ленский мост был обоснован грузопотоками без железной дороги, расчеты подтверждены аналитическим центром при правительстве РФ. В этой схеме Нижний Бестях становится крупным мультимодальным транспортно-логистическим узлом, центром, через который потоки грузов пойдут по водным, автомобильным и железнодорожным артериям республики и северо-востока страны", - сказал Николаев.
Как он отметил, с начала 2020 года в Якутии стартовали работы по строительству моста с привлечением внебюджетного финансирования, использованием механизма ГЧП. Ведутся изыскания и подготовка проектно-сметной документации.
"Позиция республики на счет необходимости строительства Ленского моста никогда не менялась. В прошлом году нас поддержал президент России Владимир Путин. Надеемся, что проект войдет в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года", - заключил руководитель региона.
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Республика Саха (Якутия)Река ЛенаАйсен НиколаевТоммотЯкутскЭкономика
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