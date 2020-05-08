Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае

"Но есть, конечно, вещи, которые отложены на более подходящее для этого время, в чисто профессиональном смысле это вызывает определенную досаду, потому что по крайней мере за наше посольство я могу сказать, что у нас очень дееспособный оперативный состав, практически все наши дипломаты владеют китайским языком, мы умеем, знаем, как продвигать вперед российско-китайские отношения на разных треках, как решать проблемы, как преодолевать трудности", - сказал Денисов.