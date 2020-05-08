Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:40
https://ria.ru/20200508/1571136260.html
Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112087_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_8ddd99b0af5dc39a1af6dbf61077a92c.jpg
РИА Новости

Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае

08:40 08.05.2020
193
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Россия и Китай, несмотря на пандемию коронавируса, поддерживают рабочие контакты и координацию по различным вопросам, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
"Межправительственные комиссии, к сожалению, не проходят, о чем мы, честно говоря, очень жалеем, и наша, и китайская сторона. Но рабочие контакты сохраняются, в том числе через видеоконференцию. Не так давно, например, я обсуждал с китайскими партнерами некоторые планы, касающиеся весьма перспективной сферы нашего сотрудничества именно в области сельского хозяйства и производства продовольствия", - сообщил посол.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
7 мая, 15:38
Китай может закупить у России новую партию Су-35
По его словам, "продолжается наше весьма интенсивное внешнеполитическое сотрудничество, координация, обмен мнениями по животрепещущим вопросам мировой политики, потому что это как раз может быть та сфера работы, которую можно, конечно, в известных пределах и с некоторыми ограничениями, но все-таки выполнять в видео-режиме".
"Но есть, конечно, вещи, которые отложены на более подходящее для этого время, в чисто профессиональном смысле это вызывает определенную досаду, потому что по крайней мере за наше посольство я могу сказать, что у нас очень дееспособный оперативный состав, практически все наши дипломаты владеют китайским языком, мы умеем, знаем, как продвигать вперед российско-китайские отношения на разных треках, как решать проблемы, как преодолевать трудности", - сказал Денисов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
220001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей ДенисовКитайВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином
Председатель КНР Си Цзиньпин
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Посол РФ в Китае Андрей Денисов
Российский посол: в Китае ценят вклад СССР в победу в войне с Японией
Флаги США и КНР
США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
Посол РФ в КНР Андрей Денисов
Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга
Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
Раздельный сбор мусора в Москве
Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии
Посол РФ в КНР Андрей Денисов
Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
Пассажирский самолет
"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом
Рафтинг по горной реке, Алтай
Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Лента новостейМолния