Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Россия и Китай, несмотря на пандемию коронавируса, поддерживают рабочие контакты и координацию по различным вопросам, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
"Межправительственные комиссии, к сожалению, не проходят, о чем мы, честно говоря, очень жалеем, и наша, и китайская сторона. Но рабочие контакты сохраняются, в том числе через видеоконференцию. Не так давно, например, я обсуждал с китайскими партнерами некоторые планы, касающиеся весьма перспективной сферы нашего сотрудничества именно в области сельского хозяйства и производства продовольствия", - сообщил посол.
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По его словам, "продолжается наше весьма интенсивное внешнеполитическое сотрудничество, координация, обмен мнениями по животрепещущим вопросам мировой политики, потому что это как раз может быть та сфера работы, которую можно, конечно, в известных пределах и с некоторыми ограничениями, но все-таки выполнять в видео-режиме".
"Но есть, конечно, вещи, которые отложены на более подходящее для этого время, в чисто профессиональном смысле это вызывает определенную досаду, потому что по крайней мере за наше посольство я могу сказать, что у нас очень дееспособный оперативный состав, практически все наши дипломаты владеют китайским языком, мы умеем, знаем, как продвигать вперед российско-китайские отношения на разных треках, как решать проблемы, как преодолевать трудности", - сказал Денисов.
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