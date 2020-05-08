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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:38
https://ria.ru/20200508/1571136184.html
Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564305544_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f270312e783007d6af93c1c3ad54fb96.jpg
РИА Новости

Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным

08:38 08.05.2020
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© Depositphotos / YuliyaKirayonakBOРафтинг по горной реке, Алтай
Рафтинг по горной реке, Алтай
© Depositphotos / YuliyaKirayonakBO
Рафтинг по горной реке, Алтай. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 мая - РИА Новости. Въезд в туристические регионы Сибири, такие как республики Алтай, Хакасия и Тува, после 11 мая останется ограниченным из-за пандемии коронавируса, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.
"Мы на координационном совещании приняли решение в наших некоторых регионах меры пока не смягчать въездные - это Республика Алтай, Хакасия и Тува. В принципе основа экономики этих республик, например Республики Алтай, – это санаторно-курортные услуги и туризм. Сегодня, к сожалению, пока допускать массового въезда туда людей на отдых и так далее, как это было в прошлые годы, нельзя", - заявил полпред.
Меняйло пояснил, что, к примеру, система здравоохранения Республики Алтай при массовом выявлении больных коронавирусом просто не справится и "придется принимать какие-то экстренные меры".
"Обстановка такая. Но надо понимать, что экономика стоять не должна. Критерии сегодня выработаны… Сегодня в регионах оценивается обстановка и вырабатываются меры по смягчению режима и запуску экономики", - сказал полномочный представитель.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
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Отвечая на вопрос о том, когда ограничения могут отменить, Меняйло отметил, что сначала нужно пройти пик по росту заболеваемости коронавирусом.
"Когда мы поймем, что мы находимся на пике и после него пойдет спад, мы решения соответствующие примем", - сказал он.
Он считает, что во всех регионах Сибири после 11 мая будет продлен режим самоизоляции, но его конкретные параметры в каждом регионе будут разные в зависимости от ситуации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МеняйлоНовости - ТуризмРеспублика АлтайРеспублика ХакасияРеспублика Тыва
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