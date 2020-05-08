Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным

НОВОСИБИРСК, 8 мая - РИА Новости. Въезд в туристические регионы Сибири, такие как Хакасия и Въезд в туристические регионы Сибири, такие как республики Алтай Тува , после 11 мая останется ограниченным из-за пандемии коронавируса, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло

"Мы на координационном совещании приняли решение в наших некоторых регионах меры пока не смягчать въездные - это Республика Алтай, Хакасия и Тува. В принципе основа экономики этих республик, например Республики Алтай, – это санаторно-курортные услуги и туризм. Сегодня, к сожалению, пока допускать массового въезда туда людей на отдых и так далее, как это было в прошлые годы, нельзя", - заявил полпред.

Меняйло пояснил, что, к примеру, система здравоохранения Республики Алтай при массовом выявлении больных коронавирусом просто не справится и "придется принимать какие-то экстренные меры".

"Обстановка такая. Но надо понимать, что экономика стоять не должна. Критерии сегодня выработаны… Сегодня в регионах оценивается обстановка и вырабатываются меры по смягчению режима и запуску экономики", - сказал полномочный представитель.

Отвечая на вопрос о том, когда ограничения могут отменить, Меняйло отметил, что сначала нужно пройти пик по росту заболеваемости коронавирусом.

"Когда мы поймем, что мы находимся на пике и после него пойдет спад, мы решения соответствующие примем", - сказал он.

Он считает, что во всех регионах Сибири после 11 мая будет продлен режим самоизоляции, но его конкретные параметры в каждом регионе будут разные в зависимости от ситуации.