Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом при ручной сортировке мусора достаточно велик, чтобы временно отказаться от нее, заявила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал прекратить сортировку отходов на время пандемии из-за риска заражения персонала.

"Люди выбрасывают, как минимум, салфетки, которые использовали больные коронавирусом. Когда контейнер отходов разгружают на сортировке, то вирус оказывается в воздухе, и его могут вдохнуть работники сортировки. Наверное, на время пандемии следует от ручной сортировки точно отказаться", - сказала Баранова.

"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.