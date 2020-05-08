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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:38
https://ria.ru/20200508/1571136119.html
Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
https://cdn21.img.ria.ru/images/155798/92/1557989250_0:198:3022:1897_1036x0_80_0_0_147a132e715c7f01ec11aaba01bd8a42.jpg
РИА Новости

Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным

08:37 08.05.2020 (обновлено: 08:38 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила представить предложения о целесообразности дополнительных мер поддержки из-за коронавируса многодетным семьям и семьям, в которых есть инвалиды, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минтруду России совместно с Минфином России... представить предложения о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции семьям с детьми в случае, если один или оба родителя потеряли работу либо среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума", - говорится в поручении.
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Оно также касается многодетных семей и семей с детьми-инвалидами или инвалидами старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Также должны быть представлены предложения об обеспечении семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с COVID и нуждающихся в социальной помощи, положенными им мерами поддержки по месту фактического пребывания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
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