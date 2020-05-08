Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила представить предложения о целесообразности дополнительных мер поддержки из-за коронавируса многодетным семьям и семьям, в которых есть инвалиды, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минтруду России совместно с Минфином России... представить предложения о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции семьям с детьми в случае, если один или оба родителя потеряли работу либо среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума", - говорится в поручении.

Оно также касается многодетных семей и семей с детьми-инвалидами или инвалидами старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также должны быть представлены предложения об обеспечении семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с COVID и нуждающихся в социальной помощи, положенными им мерами поддержки по месту фактического пребывания.