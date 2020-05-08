Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:35
https://ria.ru/20200508/1571136073.html
Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/12/1563821250_0:160:2813:1742_1036x0_80_0_0_2c4cf50ae11cafcec6c57e4f4c51ddda.jpg
РИА Новости

Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом

08:35 08.05.2020
271
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Минтруду и регионам усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом на дому, следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России, Минтруду России, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению усиления наблюдения на дому силами выездных паллиативных медицинских служб детей с паллиативным статусом", - говорится в документе.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Вчера, 08:20
Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
Отмечается, что лечебные средства, питание, а также технические средства реабилитации должны преимущественно предоставляться домой, без посещения госучреждений. Также должно быть обеспечено дистанционное социальное сопровождение по оказанию медико-социальной и психологической помощи.
При госпитализации детей, нуждающихся в паллиативной помощи в инфекционные стационары для больных коронавирусом, следует предусмотреть наличие в стационаре врачей из отделений паллиативной медпомощи, уточняется в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
110003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
Раздельный сбор мусора в Москве
Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
Посол РФ в КНР Андрей Денисов
Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила стимулировать работников детдомов брать детей к себе
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
Пробирки с анализами крови, собранные в Сиэтле, Вашингтон, США
Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций
Президент РФ Владимир Путин
Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
Лента новостейМолния