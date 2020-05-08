Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Минтруду и регионам усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом на дому, следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России, Минтруду России, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению усиления наблюдения на дому силами выездных паллиативных медицинских служб детей с паллиативным статусом", - говорится в документе.
Отмечается, что лечебные средства, питание, а также технические средства реабилитации должны преимущественно предоставляться домой, без посещения госучреждений. Также должно быть обеспечено дистанционное социальное сопровождение по оказанию медико-социальной и психологической помощи.
При госпитализации детей, нуждающихся в паллиативной помощи в инфекционные стационары для больных коронавирусом, следует предусмотреть наличие в стационаре врачей из отделений паллиативной медпомощи, уточняется в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.