В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники

Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Позже в Житомирской области возникло еще несколько пожаров, их локализовали.

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возгораниям в Чернобыльской зоне.