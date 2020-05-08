В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.
Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.
К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.
К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.
Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.
Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.
Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.
Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.
Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.
Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.
При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.
При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.
Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.
Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.
Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.
Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.
Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.
Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.
По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.
По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.
Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.
"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.
Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.
К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.
Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.
Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.
Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.
При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.
Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.
Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.
Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.
По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.
Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.