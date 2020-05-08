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2020-05-08T08:33
https://ria.ru/20200508/1571136030.html
В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569953341_0:283:3138:2048_1036x0_80_0_0_6359ea12bd010b9165940e28baa88874.jpg
РИА Новости

В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники

08:33 08.05.2020
208
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Отдельные очаги тления торфяников продолжают тушить в Житомирской области и зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 8 мая подразделениями Госслужбы по ЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, к тушению привлечены 44 человека и 12 единиц техники.
Также продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне, там к тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.
Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Позже в Житомирской области возникло еще несколько пожаров, их локализовали.
Пожар в Чернобыле: огонь дошел до Припяти
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
1 из 15

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.

© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
2 из 15

К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

Сгоревший частный дом в результате пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
3 из 15

Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.

Девочка с котом во дворе частного дома в селе Раговка
4 из 15

Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
5 из 15

Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.

Сотрудники лесничества во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
6 из 15

При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.

Пожарный автомобиль во время тушения огня, возникшего в районе села Полесское и дошедшего до границы села Раговка, на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, где уже почти неделю не прекращаются лесные пожары
7 из 15

Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.

Пожарный во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
8 из 15

Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
9 из 15

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.

Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
10 из 15

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Личность злоумышленника уже установили.

Сгоревший частный дом в результате пожара в Полесском районе на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, где уже почти неделю не прекращаются лесные пожары
11 из 15

Личность злоумышленника уже установили.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
12 из 15

Возбуждено уголовное дело.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / REUTERS TV

Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
13 из 15

Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

© REUTERS / REUTERS TV
© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

Последствия лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
14 из 15

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
15 из 15

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
1 из 15

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.

© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
2 из 15

К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 15

Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 15

Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 15

Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 15

При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 15

Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 15

Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 15

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 15

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 15

Личность злоумышленника уже установили.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 15

Возбуждено уголовное дело.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 15

Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

© REUTERS / REUTERS TV
14 из 15

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
15 из 15

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возгораниям в Чернобыльской зоне.
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Чернобыльская АЭСЖитомирская областьУкраинаВ мире
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