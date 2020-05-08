Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных

Также поручается оценить возможность автоматически продлевать срок действия индивидуальной программы предоставления соцуслуг, организовать раздачу бездомным средств гигиены и обеспечить доступ к дезинфицирующим средствам в общественных местах (в магазинах, банках, на остановках общественного транспорта), создать условия для выполнения гигиенических процедур такими гражданами.

"Мы очень рады, что в поручение вице-премьера вошли меры поддержки бездомных людей. Конечно, те, кто в силу разных причин оказался на улице, сейчас особенно уязвимы. Самоизолироваться им некуда. При этом среди бездомных людей много пожилых и много людей с ослабленным иммунитетом", - прокомментировал поручение руководитель благотворительной организации "Ночлежка" и член совета Григорий Свердлин.