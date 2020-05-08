Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам проработать вопрос о создании на время пандемии во всех городах с населением более 1 миллиона человек дополнительных мест в приютах для людей без определенного места жительства, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ в кратчайшие сроки проработать вопрос о создании во всех городах с населением свыше 1 млн человек дополнительных мест в приютах для людей без определенного места жительства (БОМЖ) на период распространения коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
Согласно документу, Минтруду, Минздраву, МВД и Роспотребнадзору поручено представить предложения по организации дополнительных мер поддержки для граждан БОМЖ, в том числе оценить возможность разрешить им жить в госцентрах независимо от наличия удостоверения личности и штампа о регистрации.
Также поручается оценить возможность автоматически продлевать срок действия индивидуальной программы предоставления соцуслуг, организовать раздачу бездомным средств гигиены и обеспечить доступ к дезинфицирующим средствам в общественных местах (в магазинах, банках, на остановках общественного транспорта), создать условия для выполнения гигиенических процедур такими гражданами.
"Мы очень рады, что в поручение вице-премьера вошли меры поддержки бездомных людей. Конечно, те, кто в силу разных причин оказался на улице, сейчас особенно уязвимы. Самоизолироваться им некуда. При этом среди бездомных людей много пожилых и много людей с ослабленным иммунитетом", - прокомментировал поручение руководитель благотворительной организации "Ночлежка" и член совета Григорий Свердлин.
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