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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:33
https://ria.ru/20200508/1571135973.html
Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/35/1563693517_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_a97c8786492c8525370eb01eea6541ad.jpg
РИА Новости

Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных

08:33 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам проработать вопрос о создании на время пандемии во всех городах с населением более 1 миллиона человек дополнительных мест в приютах для людей без определенного места жительства, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ в кратчайшие сроки проработать вопрос о создании во всех городах с населением свыше 1 млн человек дополнительных мест в приютах для людей без определенного места жительства (БОМЖ) на период распространения коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
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Согласно документу, Минтруду, Минздраву, МВД и Роспотребнадзору поручено представить предложения по организации дополнительных мер поддержки для граждан БОМЖ, в том числе оценить возможность разрешить им жить в госцентрах независимо от наличия удостоверения личности и штампа о регистрации.
Также поручается оценить возможность автоматически продлевать срок действия индивидуальной программы предоставления соцуслуг, организовать раздачу бездомным средств гигиены и обеспечить доступ к дезинфицирующим средствам в общественных местах (в магазинах, банках, на остановках общественного транспорта), создать условия для выполнения гигиенических процедур такими гражданами.
"Мы очень рады, что в поручение вице-премьера вошли меры поддержки бездомных людей. Конечно, те, кто в силу разных причин оказался на улице, сейчас особенно уязвимы. Самоизолироваться им некуда. При этом среди бездомных людей много пожилых и много людей с ослабленным иммунитетом", - прокомментировал поручение руководитель благотворительной организации "Ночлежка" и член совета Григорий Свердлин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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