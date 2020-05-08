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2020-05-08T08:28
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ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:28 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил об обстреле в четверг со стороны украинских силовиков поселка Голубовское в Донбассе, в результате чего были ранены три человека.
"За 7 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь с использованием противотанковых управляемых ракет (ПТУР), артсистем калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Кировск, Березовское. По данным ведомства, ранены три мирных жителя, поврежден один дом.
Военнослужащие в Донбассе
7 мая, 18:50
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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