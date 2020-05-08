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2020-05-08T08:18
https://ria.ru/20200508/1571135561.html
При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
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РИА Новости

При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий

08:17 08.05.2020 (обновлено: 08:18 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Один рабочий погиб при обрушении потолочного перекрытия в цехе цементного завода в городе Михайловка Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в четверг около 23 часов по местному времени (22.00 мск) произошло обрушение потолочного перекрытия в одном из цехов завода "Серебряковцемент" в Михайловке.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, обрушение потолка произошло, когда в комнату отдыха на втором этаже цеха зашли двое рабочих. Причиной обрушения стало скопление в потолочном перекрытии клинкера (сырья, из которого изготавливают цемент), отметили в СК.
"В результате один из них, находящийся рядом с входной дверью в комнату, успел выбежать, а второй был засыпан полностью клинкером, от чего и наступила его смерть на месте", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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