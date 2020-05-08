При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий

Ранее сообщалось, что в четверг около 23 часов по местному времени (22.00 мск) произошло обрушение потолочного перекрытия в одном из цехов завода "Серебряковцемент" в Михайловке.

"В результате один из них, находящийся рядом с входной дверью в комнату, успел выбежать, а второй был засыпан полностью клинкером, от чего и наступила его смерть на месте", - сообщили РИА Новости в ведомстве.