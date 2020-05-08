Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло

НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Регионы Сибири пока не вышли на пик по распространению коронавируса, за последние сутки выявлено 188 новых случаев COVID-19, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Регионы Сибири пока не вышли на пик по распространению коронавируса, за последние сутки выявлено 188 новых случаев COVID-19, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло

"На сегодняшний момент мы говорим о том, что, да, увеличение, рост больных есть, да, мы говорим о том, что на пик мы еще не вышли", - сказал полпред, отметив, что не будет делать предположений, когда будет пройден этот пик.

Меняйло сообщил, что в регионах СФО по состоянию на утро пятницы 3856 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 188 – за последние сутки. В целом по округу на стационарном лечении находятся более 2,5 тысяч человек, под меднаблюдением - 23,9 тысячи человек, снято с наблюдения 85,3 тысячи человек. Выздоровели 915 человек, скончались 53, в том числе за последние сутки один пациент в Кемеровской области

"Можно сказать, что ситуация стабилизирована… Меры, которые были приняты, они дали, с одной стороны, положительный результат с точки зрения того, что мы не допустили вспышек и резкого роста количества заболеваний. С другой стороны, они, конечно, ударили по экономике субъектов", - заявил полпред.

Меняйло отметил, что в целом регионы округа выполнили все нормативы Минздрава РФ и все поручения президента на текущий момент в вопросах противодействия COVID-19.

"Вы помните, были проблемы с масками… Была проблематика с тест-системами, их выпускал только наш "Вектор". На сегодняшний момент эта система развернута. Сегодня дефицита с тестами нет, тест-систем уже несколько, и они дают гарантированные результаты", - заключил полномочный представитель.