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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:17
https://ria.ru/20200508/1571135447.html
Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379530_0:142:3139:1908_1036x0_80_0_0_cc61f495f23d2566421d6a679da4d58f.jpg
РИА Новости

Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло

08:17 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Регионы Сибири пока не вышли на пик по распространению коронавируса, за последние сутки выявлено 188 новых случаев COVID-19, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
"На сегодняшний момент мы говорим о том, что, да, увеличение, рост больных есть, да, мы говорим о том, что на пик мы еще не вышли", - сказал полпред, отметив, что не будет делать предположений, когда будет пройден этот пик.
Меняйло сообщил, что в регионах СФО по состоянию на утро пятницы 3856 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 188 – за последние сутки. В целом по округу на стационарном лечении находятся более 2,5 тысяч человек, под меднаблюдением - 23,9 тысячи человек, снято с наблюдения 85,3 тысячи человек. Выздоровели 915 человек, скончались 53, в том числе за последние сутки один пациент в Кемеровской области.
"Можно сказать, что ситуация стабилизирована… Меры, которые были приняты, они дали, с одной стороны, положительный результат с точки зрения того, что мы не допустили вспышек и резкого роста количества заболеваний. С другой стороны, они, конечно, ударили по экономике субъектов", - заявил полпред.
Меняйло отметил, что в целом регионы округа выполнили все нормативы Минздрава РФ и все поручения президента на текущий момент в вопросах противодействия COVID-19.
"Вы помните, были проблемы с масками… Была проблематика с тест-системами, их выпускал только наш "Вектор". На сегодняшний момент эта система развернута. Сегодня дефицита с тестами нет, тест-систем уже несколько, и они дают гарантированные результаты", - заключил полномочный представитель.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МеняйлоКемеровская область
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