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75 лет Великой Победы
2020-05-08T08:14
https://ria.ru/20200508/1571135186.html
Москву украсили к Дню Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570988296_0:238:3042:1949_1036x0_80_0_0_1f7e2b5d8adb487076e08f53980c4123.jpg
РИА Новости

Москву украсили к Дню Победы

08:14 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы у Триумфальной арки в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы у Триумфальной арки в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Уличное украшение ко Дню Победы у Триумфальной арки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву в преддверии Дня Победы флагами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Из-за сложной эпидемиологической ситуации публичные праздничные мероприятия перенесены, но все равно 9 мая для всех россиян - самый главный, самый священный праздник. И, конечно, в преддверии великого Дня Победы мы украсили город-герой Москву. Центральными элементами украшения города стали флаги и флаговые конструкции, которые украсили перила главных московских мостов, площади вокзалов и въезды в город", - рассказал Бирюков.
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По его словам, флаги с символикой праздника установлены на Большом Москворецком, Новоарбатском, Большом Каменном мостах, Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной, а также на центральных площадях столицы.
Бирюков отметил, что ключевым элементом концепции украшения города стала юбилейная дата - цифра "75" легла в основу большинства декоративных элементов.
Также, по его словам, возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют победы", а возле Триумфальной арки появилась огромная звезда "Город-герой Москва".
Глава Комплекса городского хозяйства также подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы к 9 мая ничего не закупалось. "Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение города",- сказал Бирюков.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыМоскваОбщество
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