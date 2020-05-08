Москву украсили к Дню Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву в преддверии Дня Победы флагами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Из-за сложной эпидемиологической ситуации публичные праздничные мероприятия перенесены, но все равно 9 мая для всех россиян - самый главный, самый священный праздник. И, конечно, в преддверии великого Дня Победы мы украсили город-герой Москву. Центральными элементами украшения города стали флаги и флаговые конструкции, которые украсили перила главных московских мостов, площади вокзалов и въезды в город", - рассказал Бирюков.

По его словам, флаги с символикой праздника установлены на Большом Москворецком, Новоарбатском, Большом Каменном мостах, Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной, а также на центральных площадях столицы.

Бирюков отметил, что ключевым элементом концепции украшения города стала юбилейная дата - цифра "75" легла в основу большинства декоративных элементов.

Также, по его словам, возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют победы", а возле Триумфальной арки появилась огромная звезда "Город-герой Москва".