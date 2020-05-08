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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-08T09:16
https://ria.ru/20200508/1571134913.html
Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390931_0:0:3196:1798_1036x0_80_0_0_b19686e1daed341bf1e6b7a7978779a4.jpg
РИА Новости

Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер

08:13 08.05.2020 (обновлено: 09:16 08.05.2020)
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© AP Photo / PA / Andrew MilliganНефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
© AP Photo / PA / Andrew Milligan
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на новостях об ослаблении карантинных мер по всему миру, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7:50 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,49% — до 29,9 доллара за баррель, июньских на WTI — на 1,83%, до 23,98 доллара.
Инвесторы с оптимизмом воспринимают информацию о том, что все больше стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса: это дает надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала, вызванного пандемией.
При этом аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер, предупреждает, что даже если спрос начнет стабилизироваться, запасы нефти в хранилищах продолжат накапливаться еще некоторое время.
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Многие государства начинают ослаблять ограничения. Так, в Германии разрешили открывать магазины, но с соблюдением мер гигиены.
В воскресенье об отмене некоторых мер объявит Лондон, а первые шаги в этом направлении планируется сделать уже в понедельник.
В Австралии правительство будет постепенно отменять запреты в течение четырех недель, поскольку заражение замедляется до минимума.
В России также обсуждаются шаги по поэтапному выходу из режима ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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