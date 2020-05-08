Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на новостях об ослаблении карантинных мер по всему миру, свидетельствуют данные торгов.
Инвесторы с оптимизмом воспринимают информацию о том, что все больше стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса: это дает надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала, вызванного пандемией.
При этом аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер, предупреждает, что даже если спрос начнет стабилизироваться, запасы нефти в хранилищах продолжат накапливаться еще некоторое время.
Многие государства начинают ослаблять ограничения. Так, в Германии разрешили открывать магазины, но с соблюдением мер гигиены.
В воскресенье об отмене некоторых мер объявит Лондон, а первые шаги в этом направлении планируется сделать уже в понедельник.
В Австралии правительство будет постепенно отменять запреты в течение четырех недель, поскольку заражение замедляется до минимума.
В России также обсуждаются шаги по поэтапному выходу из режима ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.