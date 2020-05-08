Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч

Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке

БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. В Таиланде в пятницу выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений с начала пандемии достигло 3 тысяч; новых смертей от инфекции не зарегистрировано, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество заражений с момента начала пандемии в нашей стране достигло 3 тысяч. Смертей от инфекции за прошедшие сутки снова не было", - сказал он.

"Хотел бы обратить внимание на тот факт, что среди 8 новых пациентов нет ни одного, кто бы заразился в кластерах заражения, возникших внутри страны", - сказал пресс-секретарь.

"Трое пациентов в провинции Ялла на юге страны – это уже третье "поколение" заразившихся от тех наших граждан, которые выезжали в марте в Малайзию для участия в массовых религиозных церемониях. Еще пятеро заболевших – иностранные граждане, нарушители визового режима, которые находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в провинции Сонгкла, тоже на юге", - сказал Висануйотхин.

"Хочу отметить, что эти данные ясно свидетельствуют о правильности нашей политики полного закрытия границ на время пандемии", - добавил он.

Висануйотхин назвал также общие статистические показатели на 8 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 тысячи человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему составляет 55, полностью выздоровевших – 2 784 человека, на лечении в инфекционных отделениях больниц находится 161 человек.