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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:13
https://ria.ru/20200508/1571134868.html
Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569809875_0:0:2746:1545_1036x0_80_0_0_26a277e628578381a35cd26308493884.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч

08:13 08.05.2020
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© REUTERS / Soe Zeya TunМедики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. В Таиланде в пятницу выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений с начала пандемии достигло 3 тысяч; новых смертей от инфекции не зарегистрировано, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь общее количество заражений с момента начала пандемии в нашей стране достигло 3 тысяч. Смертей от инфекции за прошедшие сутки снова не было", - сказал он.
"Хотел бы обратить внимание на тот факт, что среди 8 новых пациентов нет ни одного, кто бы заразился в кластерах заражения, возникших внутри страны", - сказал пресс-секретарь.
"Трое пациентов в провинции Ялла на юге страны – это уже третье "поколение" заразившихся от тех наших граждан, которые выезжали в марте в Малайзию для участия в массовых религиозных церемониях. Еще пятеро заболевших – иностранные граждане, нарушители визового режима, которые находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в провинции Сонгкла, тоже на юге", - сказал Висануйотхин.
"Хочу отметить, что эти данные ясно свидетельствуют о правильности нашей политики полного закрытия границ на время пандемии", - добавил он.
Висануйотхин назвал также общие статистические показатели на 8 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 тысячи человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему составляет 55, полностью выздоровевших – 2 784 человека, на лечении в инфекционных отделениях больниц находится 161 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БангкокМалайзияТаиландВ мире
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