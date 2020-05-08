Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам, предусмотреть возможность дистанционного наблюдения за здоровьем ВИЧ-инфицированных граждан, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно документу, Минэкономразвития совместно с регионами поручено представить предложения по организации работы НКО, оказывающих услуги уязвимым к ВИЧ категориям населения и ВИЧ-инфицированным людям в период пандемии.

"Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ при введении ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции предусмотреть возможность дистанционного наблюдения за здоровьем граждан, живущих с ВИЧ", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Минтруду и Минпросвещения вместе с членами совета и заинтересованными НКО надо проработать вопрос о целесообразности разработки нематериальных мер стимулирования специалистов, занятых работой по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.

Регионам, в которых введены ограничения деятельности организаций в отдельных сферах, поручено представить социально ориентированным НКО возможность продолжить свою деятельность, а также предоставить их сотрудникам возможность передвижения.

Поручено принять меры по обеспечению сотрудников СО НКО средствами индивидуальной защиты, если они участвуют в оказании соцпомощи населению и других мероприятиях по поддержке граждан в связи с коронавирусом.

Минтруду, Минфину и Минэкономразвития поручено обсудить целесообразность освобождения СОН НКО, доходы которых не превышают трех миллионов рублей, от проведения специальной оценки условий труда, добавляется в документе.