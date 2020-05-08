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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:12
https://ria.ru/20200508/1571134837.html
Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569007651_0:184:2879:1803_1036x0_80_0_0_ad3a0b593ebc1ef768a9c10cc9e85c47.jpg
РИА Новости

Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно

08:12 08.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам, предусмотреть возможность дистанционного наблюдения за здоровьем ВИЧ-инфицированных граждан, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно документу, Минэкономразвития совместно с регионами поручено представить предложения по организации работы НКО, оказывающих услуги уязвимым к ВИЧ категориям населения и ВИЧ-инфицированным людям в период пандемии.
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"Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ при введении ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции предусмотреть возможность дистанционного наблюдения за здоровьем граждан, живущих с ВИЧ", - говорится в документе.
В нем отмечается, что Минтруду и Минпросвещения вместе с членами совета и заинтересованными НКО надо проработать вопрос о целесообразности разработки нематериальных мер стимулирования специалистов, занятых работой по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.
Регионам, в которых введены ограничения деятельности организаций в отдельных сферах, поручено представить социально ориентированным НКО возможность продолжить свою деятельность, а также предоставить их сотрудникам возможность передвижения.
Поручено принять меры по обеспечению сотрудников СО НКО средствами индивидуальной защиты, если они участвуют в оказании соцпомощи населению и других мероприятиях по поддержке граждан в связи с коронавирусом.
Минтруду, Минфину и Минэкономразвития поручено обсудить целесообразность освобождения СОН НКО, доходы которых не превышают трех миллионов рублей, от проведения специальной оценки условий труда, добавляется в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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