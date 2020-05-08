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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:09
https://ria.ru/20200508/1571134751.html
Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/12/1563821250_0:160:2813:1742_1036x0_80_0_0_2c4cf50ae11cafcec6c57e4f4c51ddda.jpg
РИА Новости

Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций

08:09 08.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала региональным властям рассмотреть возможность дополнительной материальной поддержки сотрудников организаций соцобслуживания стационарного типа, работающих с больными коронавирусом, следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Рассмотреть возможность дополнительной материальной поддержки сотрудников организаций социального обслуживания, работающих с положительно диагностированными на COVID-19 получателями социальных услуг", - говорится в документе.
Региональным властям также рекомендовано организовать обучение всех соцсотрудников использованию средств индивидуальной защиты и обеспечить ими выездные службы паллиативной помощи, а также организации соцобслуживания.
Кроме того, Голикова рекомендовала регионам проработать меры дополнительного финансового стимулирования соцработников, а также персонала, работающего с повышенной нагрузкой с тяжелой категорий инвалидов в стационарах.
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Региональным властям также рекомендуется рассмотреть возможность использования ресурсов частных организаций соцобслуживания, гостиниц и пансионатов для временного расселения части проживающих в организациях соцобслуживания.
Согласно документу, в таких организациях рекомендуется использовать вахтовый метод работы, а также обеспечить контроль за смертностью и госпитализациями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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