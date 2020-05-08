Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала региональным властям рассмотреть возможность дополнительной материальной поддержки сотрудников организаций соцобслуживания стационарного типа, работающих с больными коронавирусом, следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Рассмотреть возможность дополнительной материальной поддержки сотрудников организаций социального обслуживания, работающих с положительно диагностированными на COVID-19 получателями социальных услуг", - говорится в документе.

Региональным властям также рекомендовано организовать обучение всех соцсотрудников использованию средств индивидуальной защиты и обеспечить ими выездные службы паллиативной помощи, а также организации соцобслуживания.

Кроме того, Голикова рекомендовала регионам проработать меры дополнительного финансового стимулирования соцработников, а также персонала, работающего с повышенной нагрузкой с тяжелой категорий инвалидов в стационарах.

Региональным властям также рекомендуется рассмотреть возможность использования ресурсов частных организаций соцобслуживания, гостиниц и пансионатов для временного расселения части проживающих в организациях соцобслуживания.

Согласно документу, в таких организациях рекомендуется использовать вахтовый метод работы, а также обеспечить контроль за смертностью и госпитализациями.