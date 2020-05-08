Голикова поручила стимулировать работников детдомов брать детей к себе

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам внедрить стимулирующие меры, чтобы сотрудники детских интернатов брали воспитанников в свои семьи до окончания карантина, следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно нему, Минпровещения, Минтруду и Минздраву поручено оказать секции совета поддержку в общественном мониторинге в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в регионах.

Органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить такие организации и детские дома-интернаты средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, предусмотреть возможность преимущественного вахтового метода работы сотрудников.

"Разработать и внедрить меры стимулирования сотрудников детских домов-интернатов временно размещать воспитанников в своих семьях на время действия в организациях режима карантина", - говорится в документе.

Минпросвещения также поручено организовать в субъектах мониторинг ситуации с обеспечением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, переведенных на дистанционное обучение из-за коронавируса или находящихся дома по медпоказаниям, бесплатным двухразовым питанием.