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2020-05-08T08:06
https://ria.ru/20200508/1571134682.html
В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
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РИА Новости

В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400

08:06 08.05.2020
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Минобороны РФ планирует заключить с промышленностью госконтракт на ежегодную поставку в войска до 2024 года зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В 2020 году Вооруженные силы Российской Федерации получат ЗРС дальнего противодействия С-400, в стадии оформления новый государственный контракт на ежегодную поставку данной системы до 2024 года", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
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РоссияАлексей КриворучкоС-400 «Триумф»Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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