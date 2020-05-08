В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Минобороны РФ планирует заключить с промышленностью госконтракт на ежегодную поставку в войска до 2024 года зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В 2020 году Вооруженные силы Российской Федерации получат ЗРС дальнего противодействия С-400, в стадии оформления новый государственный контракт на ежегодную поставку данной системы до 2024 года", - сказал Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.