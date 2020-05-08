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2020-05-08T08:04
https://ria.ru/20200508/1571134628.html
Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии
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РИА Новости

Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии

08:04 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности иностранных лекарств, у которых нет российского аналога, для лечения онкологических, гематологических и других тяжелых заболеваний, если их доступность зависит от государств со строгими карантинными мерами, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... совместно с Минпромторгом России обеспечить мониторинг доступности иностранных лекарственных препаратов, у которых отсутствуют российские аналоги, а также российских препаратов, производимых из иностранных субстанций, для лечения онкологических, гематологических, иммунологических и иных тяжелых заболеваний, доступность которых зависит от государств со строгими карантинными мерами в связи с COVID-19", - говорится в документе.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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