Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности иностранных лекарств, у которых нет российского аналога, для лечения онкологических, гематологических и других тяжелых заболеваний, если их доступность зависит от государств со строгими карантинными мерами, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... совместно с Минпромторгом России обеспечить мониторинг доступности иностранных лекарственных препаратов, у которых отсутствуют российские аналоги, а также российских препаратов, производимых из иностранных субстанций, для лечения онкологических, гематологических, иммунологических и иных тяжелых заболеваний, доступность которых зависит от государств со строгими карантинными мерами в связи с COVID-19", - говорится в документе.
Согласно нему, Минздраву ввиду существующих рисков следует оценить возможность обследования и подготовки доноров гемопоэтических стволовых клеток, в том числе госпитализировать их в стационар, брать анализ на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.