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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:04
https://ria.ru/20200508/1571134600.html
Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081786_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c2f27d935096857fd89efaeba4c998a.jpg
РИА Новости

Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19

08:04 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила не допустить снижения объемов оказания медпомощи при перепрофилировании больниц из-за коронавируса, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ при организации работы по перепрофилированию учреждений системы здравоохранения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции учитывать ситуацию в субъекте РФ с иными заболеваниями и не допускать снижения объема и качества медицинской помощи иным пациентам, в том числе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями", - говорится в документе.
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Согласно нему граждане, которым назначены плановое лечение, обследования и процедуры, должны быть проинформированы о медучреждениях, где такая помощь может быть оказана в случае перепрофилирования под COVID-19.
Минздрав также должен утвердить и довести до субъектов типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентов инфекциониста, пульмонолога, онколога, хирурга, хирурга-онколога, фтизиатра, гематолога.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
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