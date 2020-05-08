Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила не допустить снижения объемов оказания медпомощи при перепрофилировании больниц из-за коронавируса, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минздраву России рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ при организации работы по перепрофилированию учреждений системы здравоохранения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции учитывать ситуацию в субъекте РФ с иными заболеваниями и не допускать снижения объема и качества медицинской помощи иным пациентам, в том числе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями", - говорится в документе.

Согласно нему граждане, которым назначены плановое лечение, обследования и процедуры, должны быть проинформированы о медучреждениях, где такая помощь может быть оказана в случае перепрофилирования под COVID-19.

Минздрав также должен утвердить и довести до субъектов типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентов инфекциониста, пульмонолога, онколога, хирурга, хирурга-онколога, фтизиатра, гематолога.